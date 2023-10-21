Первые 20 грузовиков с медикаментами и продовольствием въехали через КПП Рафах в сектор Газа. Власти Германии приветствовали начало поставок.

В сектор Газа в субботу, 21 октября, доставлена гуманитарная помощь с территории Египта. Через контрольно-пропускной пункт Рафах на палестинскую территорию въехали 20 грузовиков с медикаментами и продовольствием, сообщили Египетский Красный Полумесяц, а также Al Jazeera. Это первые поставки гуманитарной помощи после вооруженного нападения террористической группировки ХАМАС, контролирующей Газу, на Израиль и израильской ответной операции.

Два грузовика въехали из Египта в сектор Газа еще ночью, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности. По этим данным, в состав перевозимых грузов входили медикаменты и погребальные полотнища.

Пока остается неясным, как долго будет оставаться граница с Египтом открытой для поставок гуманитарной помощи, отмечает dpa. Между тем американский телеканал CNN сообщил, что контрольно-пропускной пункт закрылся после проезда грузовиков с гумпомощью.

Канцлер ФРГ приветствовал первые поставки помощи

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал начало поставок. "Это хорошо и важно, что люди в Газе теперь получат первую гуманитарную помощь. Им необходимы вода, продовольствие и медикаменты. Мы не оставим их в одиночестве", — написал он в соцсети X. По словам Шольца, правительство ФРГ по-прежнему будет поддерживать помощь населению Газы по всем каналам, чтобы облегчить их страдания.

Ранее перед КПП на границе Египта и сектора Газа на египетской стороне стояли около 170 грузовиков с гуманитарными товарами. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указала, что они находятся в режиме ожидания и готовы к въезду на палестинскую территорию.

КПП Рафах является единственным путем доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее сообщали, что не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи на юг сектора Газа при условии, что данные грузы не попадут к боевикам ХАМАС.

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