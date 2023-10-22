Министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если "Хезболла" решит открыть фронт на севере страны, Израиль также атакует Иран.

"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль по всем фронтам. Если мы обнаружим, что они намереваются атаковать Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но ударим по голове змеи — по Ирану", — сказал Баркат в интервью британской газете Daily Mail

"Ливан и "Хезболла" заплатят большую цену, аналогичную той, которую заплатит ХАМАС. Но этого недостаточно, — заявил Баркат. — Очень четкий сигнал заключается в том, что мы также собираемся преследовать руководителей Ирана. Когда мы это сделаем? Когда мы решим".

Тегеран выступает ведущим спонсором радикальной шиитской группировки "Хезболла", контролирующей южную часть Ливана и считающуюся иранскими прокси-силами в оказании вооруженного давления на Израиль. Кроме того, Иран спонсирует ХАМАС в секторе Газа, и хотя иранский режим официально отрицает непосредственную причастность к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, многие, как в Израиле, так и за его пределами, не верят этим утверждениям.

Вскоре после нападения духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что "готов целовать руки" тем хамасовцам, которые осуществили эту кровавую атаку.

Позже в администрации США заявили, что на данный момент не обладают прямыми доказательствами вовлеченности Тегерана в нападение на Израиль.

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