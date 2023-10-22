В Детройте убита глава попечительского совета местной внеконфессиональной синагоги Саманта Уолл. Тело было обнаружено в парке недалеко от ее дома.

Сотрудники полиции нашли тело Уолл с "множественными ножевыми ранениями", а кровавый след привел офицеров к дому Саманты Уолл, "где, предположительно, и произошло преступление".

Полиция заявила, что мотивы преступления ей пока не известны, и уже затребовала помощь ФБР.

Начальник полиции Детройта Джеймс Уайт призвал "всех набраться терпения", пока идет следствие. По его словам, "многие вопросы пока что остаются без ответа".

"Важно не делать никаких выводов [о мотивах] до тех пор, пока не будут рассмотрены все имеющиеся улики", — отметил Уайт в своем заявлении, отправленном агентству Reuters.

Убийство Саманты Уолл глубоко опечалило еврейскую общину Детройта.

Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессел, которая и сама получала угрожающие антисемитские письма, написала в соцсети Х (ранее известной, как твиттер): "Сэм была самым добрым человеком, которого я когда-либо встречала. Ею двигала искренняя любовь к своему сообществу, штату и стране".

Представители администрации штата и города отдали должное Уолл, как "одному из наиболее значимых молодых лидеров Детройта".

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер назвала убийство Саманты "жестоким преступлением". "Она была источником света, маяком в нашем сообществе. Она упорно работала над тем, чтобы Мичиган стал лучше", — сказала она в своем заявлении.

А по словам Сэма Дубина, помощника директора Совета по связям с еврейской общиной, "она всегда встречала вас широчайшей улыбкой". "О чем бы вы ни думали, и какое бы у вас настроение ни было, разговор с Сэм помогал отбросить всякую ерунду", — добавил он.

Убийство Саманты Уолл произошло на фоне эскалации напряженности между еврейскими и мусульманскими общинами по всей территории Соединенных Штатов.

Война, начавшаяся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, привела к массовым протестам против военного ответа Израиля. В результате некоторые еврейские учреждения просто закрылись, в том числе и в Детройте, где находится одна из крупнейших палестинских общин в США.

На данный момент никто из официальных лиц не сообщил о какой-либо связи между событиями вокруг Израиля и сектора Газа с убийством Саманты Уолл.

"Мы оплакиваем ее трагическую кончину и призываем воздержаться от спекуляций и дать правоохранительным органам возможность собрать информацию", — говорится в аккаунте офиса Антидиффамационной лиги в Мичигане в соцсети X.

"Пока что нет никаких доказательств, что это убийство было спровоцировано антисемитизмом, — заявила Еврейская федерация Детройта. — Мы хотим сначала узнать обо всех обстоятельствах смерти Саманты".

Она добавила, что на данный момент "сообщений об угрозах не поступало".

Однако израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что, по его мнению, смерть Уолл "к сожалению" была связана с антисемитизмом и войной между Израилем и ХАМАС. При этом чиновник подчеркнул, что пока никаких доказательств этой версии нет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram