По итогам подсчета большинства голосов на президентских выборах в Аргентине привлекавший к себе много внимания ультраправый кандидат Хавьер Милей уступил министру экономики Серхио Масса. Ни тот ни другой, однако, не получили абсолютного большинства, так что они встретятся во втором туре через четыре недели.

Как передает Reuters, по итогам подсчета почти 98% бюллетеней Масса лидирует с результатом 36,6%. Милей пока набирает чуть более 30%. Третья ведущая кандидатка, консерватор Патрисия Булрич, выбывает из гонки с 23,8% голосов.

Для победы в первом туре кандидат должен набрать больше 45% голосов, либо 40%, но при условии, что он опережает ближайшего соперника не менее чем на 10 процентных пунктов.

Серхио Масса относят к перонистам — это левый фланг аргентинского политического спектра. Перонисты выступают за большую роль государства в экономике.

Второй тур должен будет пройти 19 ноября. 10 декабря его победитель станет новым президентом.

Опросы до выборов указывали на победу Милея, но в Аргентине они известны своей неточностью, отмечает корреспондентка "Би-би-си" Кейти Уотсон. В частности, когда Милей победил на праймериз в августе, опросы этого не предсказывали.

Удивителен не только результат Милея, но и тот факт, что первое место в первом туре занял министр экономики — это в стране, где инфляция сейчас составляет 140%, отмечает Кейти Уотсон.

В четыре недели до второго тура Аргентину ожидает большая неопределенность. И кто бы ни победил, им предстоит разбираться с тяжелой экономической ситуацией, которая настраивает аргентинцев против существующего политического истеблишмента, замечает корреспондент "Би-би-си".

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