Как передает Reuters, по итогам подсчета почти 98% бюллетеней Масса лидирует с результатом 36,6%. Милей пока набирает чуть более 30%. Третья ведущая кандидатка, консерватор Патрисия Булрич, выбывает из гонки с 23,8% голосов.
Для победы в первом туре кандидат должен набрать больше 45% голосов, либо 40%, но при условии, что он опережает ближайшего соперника не менее чем на 10 процентных пунктов.
Серхио Масса относят к перонистам — это левый фланг аргентинского политического спектра. Перонисты выступают за большую роль государства в экономике.
Второй тур должен будет пройти 19 ноября. 10 декабря его победитель станет новым президентом.
Опросы до выборов указывали на победу Милея, но в Аргентине они известны своей неточностью, отмечает корреспондентка "Би-би-си" Кейти Уотсон. В частности, когда Милей победил на праймериз в августе, опросы этого не предсказывали.
Удивителен не только результат Милея, но и тот факт, что первое место в первом туре занял министр экономики — это в стране, где инфляция сейчас составляет 140%, отмечает Кейти Уотсон.
В четыре недели до второго тура Аргентину ожидает большая неопределенность. И кто бы ни победил, им предстоит разбираться с тяжелой экономической ситуацией, которая настраивает аргентинцев против существующего политического истеблишмента, замечает корреспондент "Би-би-си".