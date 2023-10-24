После парламентских выборов в Польше президент этой страны Анджей Дуда во вторник, 24 октября, начал консультации о формировании нового правительства.

Сначала он встречается с лидерами близкой ему правящей правонационалистической партии "Право и справедливость" (ПиС). В результате выборов эта партия одержала победу, но получила лишь 194 из 460 мандатов. Эксперты считают крайне маловероятным, что ей удастся сформировать с партнерами парламентское большинство.

В течение дня Дуда также примет членов либерально-консервативной "Гражданской коалиции", которую возглавляет бывший премьер-министр Дональд Туск. Это объединение вместе с обоими возможными коалиционными партнерами — центристским союзом "Третий путь" и левыми — способна собрать большинство в 248 мест.

По мнению экспертов, сначала Дуда поручит формирование нового кабинета представителю партии "Право и справедливость". Если его усилия не увенчаются успехом, то парламент, по всей видимости, утвердит премьер-министром Туска, который уже занимал этот пост с 2007-го по 2014 годы.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram