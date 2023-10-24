Служба безопасности и информации Молдовы направила местным интернет-провайдерам требование закрыть доступ к сайтам 22 государственных и провластных российских медиа. Соответствующее указание опубликовано на сайте ведомства, первой внимание на документ обратила "Новая газета. Европа".

Под блокировку попали, в частности, ресурсы государственного холдинга ВГТРК (сайты телеканалов "Россия-1" и "Россия-24", радиостанций "Вести FM" и "Маяк", стриминговый сервис "Смотрим"), "Первого канала", RT, НТВ, "Пятого канала", РЕН-ТВ и принадлежащего Минобороны РФ телеканала "Звезда".

В Службе безопасности и информации Молдовы подчеркнули, что эти СМИ "изменяли содержание информации, распространяемой в публичном поле в условиях чрезвычайного положения". По оценке ведомства, инициаторами этих "изменений" были "органы власти государства, находящегося в состоянии военного конфликта и признанного государством-агрессором".

В феврале президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские власти планировали организовать в стране переворот. Соответствующие данные, утверждала глава республики, получила украинская разведка, впоследствии они были переданы в Кишинев.

В начале октября Санду рассказала, что попытку переворота молдавские власти смогли предотвратить в начале 2023 года. В интервью газете Financial Times президент указала, что план подготовила "команда Пригожина". "Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", — заявила Санду. Следующие выборы главы государства пройдут в Молдове осенью 2024 года.

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