Как заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, войну России с Украиной можно было бы быстро завершить, прекратив помощь Киеву, но в Евросоюзе этого не хотят.

По словам Борреля, который в прошлом всегда выступал за поддержку Киева, украинцы не могут самостоятельно защититься от российской агрессии и нуждаются в помощи Европы.

Он также подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимой капитуляцию Украины перед режимом Владимира Путина.

"Мы не можем позволить Путину установить марионеточное правительство в Киеве и разместить российскую армию на польской границе", — заявил Боррель, добавив, что Путин, вероятно, дважды подумал бы, стоит ли вторгаться ли в Украину, если бы знал, как Евросоюз и другие страны поддержат Киев.

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