Администрация Байдена опубликовала план реализации национальной стратегии в Арктическом регионе (NSAR) на ближайшие 10 лет. Белый дом одобрил этот документ в октябре 2022 года в связи с завершением действия предыдущего подобного плана принятого в 2013 году администрацией Барака Обамы, пишет портал "Радио Свобода".

Интересы безопасности США в Арктике включают в себя как аспекты национальной обороны и внутренней безопасности, так и поддержание благоприятных условий для коммерции и научной деятельности, информирует Русская служба "Голоса Америки".

США продолжат развитие сотрудничества с арктическими союзниками и партнерами в связи рисками дальнейшей милитаризации Арктики и непреднамеренных конфликтов. В документе отмечается геополитическая напряженность в отношениях США с Россией и КНР.

Меры, принимаемые в рамках этой стратегии должны также способствовать безопасности и благополучию населения штата Аляска.

США планируют инвестировать в обновление системы контроля за своей зоной ответственности в Арктике. Речь идет об обнаружении и отслеживании потенциальных воздушных и морских угроз, а также о наблюдениях за морским льдом, движением судов и погодой.

США совместно с Канадой планируют провести модернизацию командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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