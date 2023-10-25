Российские войска в ночь на 25 октября атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все 11 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинских военных, ПВО работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Первый заместитель начальника администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что в Шепетовском районе сбитые "воздушные цели" упали на территорию объекта критической инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. По состоянию на 07:00, сообщил он, за медицинской помощью обратились 16 жителей с различными телесными повреждениями. Тюрин отметил, что российские войска атакуют Хмельницкую область четвертые сутки подряд.

Под атаку беспилотников также попал город Славуты Херсонской области, пишет "Суспiльне" со ссылкой на мэра Василия Сидора. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил мэр.

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