На подходе у Евросоюза очередной пакет санкций в отношении России. Они коснутся алмазов, алюминия, нового списка товаров двойного назначения и обхода штрафных мер, говорят в Брюсселе.

На встрече глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе 26 и 27 октября будет шлифоваться новый пакет санкций в отношении России, сообщил DW высокопоставленный чиновник ЕС накануне саммита в среду, 25 октября. Кроме того, ожидается дискуссия об эмбарго на российские алмазы на уровне стран G7, которое в Евросоюзе надеются ввести к началу 2024 года.

В двенадцатый пакет ЕС должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но и алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставки товаров двойного назначения, указал чиновник. Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с Украиной в вопросе распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах. "Невероятно, но в них находят даже чипы от холодильников", — сказал корреспондентке DW высокопоставленный чиновник.

Помимо этого, существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм по предотвращению их обхода, говорят в Брюсселе.

Поддержка Украины — приоритет

Чиновники Евросоюза заверяют, что Украина остается для него приоритетом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Так, 26-27 октября лидеры обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы и заложенный в него фонд помощи Украине на 50 млрд евро, а также его структуру. В частности, Германия выступает за большую долю грантов и меньшую долю займов. В противном случае высокая государственная задолженность Украины будет иметь для нее негативные последствия после окончания войны и осложнит ее взаимоотношения с Международным валютным фондом, прогнозируют в правительстве ФРГ.

В Брюсселе же продолжается обсуждение законных способов использования замороженных российских активов. По данным дипломата одной из стран ЕС, ни одно из предложений об этом до сих пор не получило достаточной поддержки в Совете, поэтому после очередных дебатов, в том числе и на саммите Евросоюза ожидается, что предложение представит Еврокомиссия или внешнеполитическая служба ЕС. В целом, по словам дипломатов, в международном сообществе и на уровне G7 есть общее понимание того, что поиск решения необходим и что рано или поздно оно будет найдено.

Военная помощь Украине продолжится

К встрече лидеров стран ЕС по видеосвязи присоединится президент Украины Владимир Зеленский. Страны заверят Украину в дальнейшей многосторонней поддержке — финансовой, бюджетной, экономической и военной. По данным высокопоставленного чиновника Евросоюза, его члены намерены продолжать оказывать военную помощь Киеву в двустороннем порядке.

Касательно позиции Венгрии, блокирующей очередной транш для Украины из Европейского фонда мира, чиновник сказал: "До сих пор нам удавалось достигать единой позиции по Украине. Да, иногда дискуссии бывают сложными, например, в случае с шестью пакетами санкций в отношении РФ в начале говорили, что они невозможны. Так что мы будем продолжать работать над достижением единства". Речь пойдет и об отдельном фонде военной помощи Киеву в рамках Европейского фонда мира на 5 млрд евро, который предложил создать глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Другой приоритетной темой Совета ЕС будет обострение ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, на повестке дня стоят проблема миграции и урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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