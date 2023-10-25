В среду конфликт между генеральным секретарем ООН Гутерришем и властями Израиля получил свое продолжение. Израиль гневно отреагировал на комментарии генсека ООН по поводу войны в Газе, сделанные на заседании Совета Безопасности. Гутерриш заявил, что шокирован такой реакцией.

Во вторник Антониу Гутерриш заявил, что он безоговорочно осуждает смертоносные нападения боевиков ХАМАС на Израиль две недели назад, но при этом, как он сказал, важно признать, что они "произошли не в вакууме".

Израильский посол Гилад Эрдан обвинил его в сочувствии терроризму и потребовал немедленной отставки.

Позднее Эрдан заявил, что Израиль откажет в выдаче виз представителям ООН.

В среду Гутерриш отверг обвинения в свой адрес.

"Я шокирован искажениями некоторых моих заявлений… Как будто я оправдываю террористические акты ХАМАС. Это неверно. Все было наоборот", — заявил он журналистам, не называя напрямую Израиль.

Однако представиль Израиля в ООН не удовлетворился этим объяснением и вновь призвал Гутерриша уйти в отставку.

"Это позор для ООН, что генеральный секретарь не отказывается от своих слов и даже не может извиниться за то, что сказал вчера. Он должен уйти в отставку", — заявил Эрдан в среду.

Израильский дипломат обвинил генсека ООН в "искажении и извращении реальности".

"Любой человек очень хорошо понимает, что значат его слова: что вина за действия ХАМАС лежит на Израиле. Или, по меньшей мере, это демонстрирует его понимание "бэкграунда", который привел к этому массовому убийству. Генеральный секретарь, который не понимает, что убийство невинных людей никогда нельзя оправдывать каким-либо "бэкграундом", не может быть генеральным секретарем", — заявил Гилад Эрдан.

Министр иностранных дел Эли Коэн тем временем отверг призывы ООН к прекращению огня и сомнения в соразмерности ответа Израиля на нападение ХАМАС, в результате которого погибло не менее 1400 человек и 222 были взяты в заложники.

По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, с тех пор как Израиль начал наносить ответные удары, в анклаве погибло более 6 500 человек.

Выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке с каждым часом становится все более тяжелой, и призвал все стороны уважать и защищать гражданское население.

"Я безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать преднамеренные убийства, ранения и похищения гражданских лиц, а также ракетные обстрелы гражданских объектов", — сказал он.

При этом Гутерриш отметил: "Важно также признать, что атаки ХАМАС происходили не в вакууме".

"Палестинский народ подвергался удушающей оккупации в течение 56 лет", — добавил он.

Он рассказал, что палестинцы "видели, как их землю неумолимо поглощают поселения, и страдали от насилия; видели, как их экономика задыхается; как людям приходится бежать, а их дома разрушаются".

Гутерриш также заявил, что он глубоко обеспокоен "явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе", и выразил тревогу по поводу непрекращающихся израильских бомбардировок, а также уровня жертв среди гражданского населения и "массового разрушения кварталов".

Не называя ХАМАС, он подчеркнул, что "защита гражданских лиц никогда не может означать использование их в качестве живого щита".

"Защита гражданского населения не означает приказа эвакуировать более миллиона человек на юг, где нет ни жилья, ни еды, ни воды, ни медикаментов, ни топлива, а затем продолжать бомбить этот юг", — также сказал Гутерриш, при этом не упомянув Израиль напрямую.

Глава ООН также призвал к гуманитарному прекращению огня, чтобы облегчить и обезопасить доставку помощи в Газу и способствовать освобождению заложников.

Он назвал 62 грузовика с продовольствием, водой и медикаментами, прибывшие из Египта с субботы, "каплей помощи в океане нужды" и предупредил, что отсутствие топлива грозит катастрофой.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) ранее заявило, что без поставок топлива оно не сможет оказывать поддержку 600 тысячам человек, укрывающимся в его помещениях, уже к вечеру среды.

Без топлива в больницах не будет электричества, невозможно будет очищать и перекачивать питьевую воду.

Рияд аль-Малики, министр иностранных дел Палестинской автономии, расположенной на Западном берегу реки Иордан, потребовал прекратить, по его словам, "продолжающиеся массовые убийства, преднамеренно, систематически и жестоко совершаемые Израилем" в отношении двух миллионов жителей Газы.

В своем собственном выступлении в Совете Безопасности министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал Гутерриша, спросив его: "В каком мире вы живете?"

Коэн заявил, что убийство 1400 мужчин, женщин и детей полутора тысячами боевиков ХАМАС, проникших в Израиль, представляет собой массовое убийство, которое "войдет в историю как более жестокое", чем убийства, совершенные группировкой "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России).

"ХАМАС — это новые нацисты, — заявил Коэн. — Как цивилизованный мир объединился, чтобы победить нацистов, чтобы победить ИГ, так цивилизованный мир должен сплотиться и поддержать Израиль, чтобы победить ХАМАС".

Говоря о призывах ООН к соразмерности и прекращению огня, он сказал: "Скажите мне, что является соразмерным ответом на убийство младенцев, на изнасилование женщин и их сожжение, на обезглавливание ребенка? Как вы можете согласиться на прекращение огня с тем, кто поклялся убивать и прекратить ваше собственное существование?"

Позже Коэн написал в соцсети X: "Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После бойни 7 октября здесь нет места взвешенному подходу".

По мнению посла Израиля в ООН, Гутерриш доказал, что он "совершенно оторван от реальной ситуации в нашем регионе".

"Его заявление о том, что "атаки ХАМАС произошли не в вакууме", выражает "понимание" терроризма и убийств. Это действительно непостижимо. Очень печально, что глава организации, возникшей после Холокоста, придерживается таких ужасных взглядов. Трагедия!" — сказал Гилад Эрдан.

Во вторник израильский новостной сайт Ynet также сообщил, что Эрдан проинформировал заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса о том, что его просьба о выдаче израильской визы была отклонена.

"Он не сможет приехать в этот регион. Их агентствам постоянно требуется привозить сюда новых людей, особенно в такое время, как сейчас. Им будет отказано", — сказал он.

Чиновник правительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что глава ООН не прав и должен отказаться от своих комментариев.

"Никто, намеренно или нет, не должен подразумевать, что существует какое-либо оправдание [атакам ХАМАС]", — сказал он в интервью ITV.

Великобритания также не считает, добавил он, что действия Израиля в Газе нарушают международное право.

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