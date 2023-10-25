Спикером Палаты представителей США с четвертого раза избран представитель Республиканской партии Майк Джонсон, сообщило CNN.

За кандидатуру Джонсона на пост спикера проголосовали 220 республиканцев из 221. Кандидат от Демократической партии Хаким Джеффрис получил 209 голосов. Для победы необходимо было получить 217 голосов.

51-летний новый спикер Палаты представителей — убежденный консерватор, юрист по образованию, специалист по конституционному праву.

В первой речи после своего избрания, Джонсон заявил о нерушимой поддержке Израиля, необходимости охраны южной границы США и сокращения американского национального долга, пишет "Голос Америки".

Джонсон был избран в Конгресс США в 2016 году. Он представляет 4-й округ конгресса штата Луизиана, в котором проживает около 760 тыс. человек.

"Голос Америки" напоминает, что Джонсон является сторонником бывшего президента Дональда Трампа и был одной из ключевых фигур в Конгрессе в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Новый спикер Палаты представителей выступал против предоставления помощи Украине. В частности, Джонсон голосовал против выделения Киеву последнего пакета помощи, предложенного Белым домом, на $40 млрд.

Как сообщает Русская служба BBC, США Майк Джонсон заявил, что одним из первых намерен вынести на голосование законопроект о помощи обороне Израиля.

Как отмечает израильская газета Haaretz, новый спикер Палаты представителей известен как евангелический христианин и имеет тесные связи с правыми партиями Израиля, которые в последние годы превратились в основное политическое направление в стране.

Избрание нового спикера произошло спустя 22 дня после того, как Палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение спикера — республиканца Кевина Маккарти.

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