Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Роберто Фицо премьер-министром страны. Победа Фицо на парламентских выборах и последовавшее назначение главой правительства чревато ослаблением западной поддержки Украины в войне с Россией, писала ранее Deutsche Welle.
Еще в ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что в случае победы не пошлет Киеву "ни одного патрона" и выступал против вступления Украины в НАТО. Он также намекал, что может попытаться предотвратить дальнейшие санкции ЕС против России.
Наблюдатели предполагают, что Словакию теперь ожидает поворот во внешней политике и сближение с Венгрией, премьер-министр которой Виктор Орбан занимает прокремлевскую позицию.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.