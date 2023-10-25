Еще в ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что в случае победы не пошлет Киеву "ни одного патрона" и выступал против вступления Украины в НАТО. Он также намекал, что может попытаться предотвратить дальнейшие санкции ЕС против России.