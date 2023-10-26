В Льюистоне (штат Мэн, США) вооруженный мужчина открыл огонь по людям в трех местах — в ресторане, магазине и развлекательном центре. По последним данным, погибли 22 человека, сообщает со ссылкой на NBC News портал "Новая газета. Европа".

Число пострадавших может достигать порядка 60 человек. Полиция установила личность стрелка. По предварительным данным, его зовут Роберт Кард, ему 40 лет. Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал фотографию подозреваемого, на которой изображен мужчина со штурмовой винтовкой в руках. Подозреваемый все еще на свободе.

Полиция сообщила, что ведется розыск человека, предположительно причастного к стрельбе. К его поискам привлечены вертолеты ФБР.

Как отмечает NBC News, число погибших в Льюистоне почти равняется среднему ежегодному числу жертв убийств во всем штате: в прошлом году в Мэне были убиты 29 человек, а в 2020 году — 20. В Льюистоне проживает порядка 40 тысяч человек.

Источник NBC News утверждает, что у стрелка может быть криминальное прошлое, однако пока неясны его мотивы. Как утверждает ABC News, человек, которого разыскивает полиция, имеет опыт военной службы и является инструктором по огнестрельному оружию; у мужчины также были проблемы с психическим здоровьем.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден уже разговаривал о случившемся по телефону с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, сенаторами США Ангусом Кингом и Сьюзан Коллинз, а также представителем США Джаредом Голденом и предложил полную федеральную поддержку.

Льюистон находится примерно в 57 км к северу от Портленда, это второй по величине город штата Мэн, расположенного на северо-востоке США.

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