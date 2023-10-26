Вступивший 25 октября в должность премьер-министра Словакии Роберт Фицо объявил об остановке военной помощи Украине, сообщила Русская версия Deutsche Welle.

"Мы рассматриваем помощь Украине исключительно как гуманитарную и гражданскую. Мы больше не будем поставлять Украине оружие", — заявил лидер победившей на парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" (SMER-SD) Роберт Фицо, выступая в парламенте в Братиславе.

Война в Украине — это "не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения", отметил он далее. Поэтому "немедленное прекращение военных операций" является "лучшим решением, которое у нас есть для Украины", заявил Фицо. По его мнению, Евросоюз должен "из поставщика оружия превратиться в миротворца".

Одновременно словацкий премьер высказался против санкций в отношении России. "Я не буду голосовать за санкции против России, пока мы не изучим их воздействие на Словакию.. Если есть санкции, которые нанесут нам вред, как это и есть в случае большинства санкций, то я не вижу причин их поддерживать", — указал он.

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