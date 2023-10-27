Лондонский Высокий суд отказался удовлетворить иск совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, который добивался отмены запрета на использование своих замороженных средств для обслуживания особняка на севере британской столицы.

Фридман, попавший под британские санкции из-за вторжения России в Украину, хотел ежемесячно тратить 30 тыс. фунтов на свой викторианский особняк, известный как Athlone House. В числе прочего в нем хранится обширная коллекция произведений искусства, принадлежащих Фридману; ее стоимость оценивается в 44 млн фунтов.

По уверениям адвокатов бизнесмена, в случае если ему не разрешат направить средства на обслуживание здания, оно может прийти в запустение.

Фридман купил особняк Athlone House в 2016 году. По данным британской прессы, он потратил на него 65 млн фунтов. Построенное в XIX веке здание находится в районе Хайгейт на севере Лондона.

Британский Офис по реализации финансовых санкций (OFSI) считает, что в случае, если Фридман получит возможность тратить 30 тыс. фунтов в месяц на поддержание особняка, он сможет вести такой же образ жизни, как до введения санкций.

Судья Высокого суда Пушпиндер Сани согласился с доводами ведомства и решил, что отмена запрета подорвала бы санкционный режим.

Кроме того, суд учел, что OFSI уже разрешил Фридману направлять на содержание особняка значительные суммы: около 760 тыс. фунтов в год, а также около 1,4 млн фунтов для покрытия долгов, накопившихся в прошлом.

В своем решении судья отметил, что Athlone House был построен в 1855 году, а рядом с особняком находится сад площадью около 2 гектаров, выполненный как "подражание Версальскому дворцу". Фридман купил здание общей площадью около 3 тыс. квадратных метров, которое тогда находилось в заброшенном состоянии, сделал в нем дорогой ремонт и разместил там коллекцию искусства, имеющую культурную ценность, заключил Сани.

При этом, судя по словам лондонского судьи, сам Фридман еще не скоро сможет побывать в своем лондонском доме.

Как заметил Сани, во время слушаний бизнесмен покинул Великобританию и сначала направился в Израиль, а потом — в Россию.

О том, что совладелец "Альфа-групп" находится в Москве и планирует посещать Россию регулярно, в середине октября сообщил РБК — сначала со ссылкой на собственные источники, затем эту информацию изданию подтвердили в "Альфа-групп".

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