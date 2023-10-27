Финансирование поддержки Украины и Израиля должно осуществляться раздельно, а не в рамках совместного пакета, заявил в комментарии американскому телеканалу Fox News в пятницу, 27 октября, новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

По его словам, республиканцы в Палате представителей достигли консенсуса в вопросе о разделении помощи двум странам, втянутым в военные конфликты. Это предполагает, что нижняя палата Конгресса США, где большинство сейчас представляют республиканцы, не поддержит пакет помощи ряду стран на сумму 106 млрд долларов, который был предложен президентом США Джо Байденом.

В этот пакет входят средства для оказания помощи — в том числе и военной — как Украине в войне против напавшей на нее России, так и Израилю в его борьбе против террористической группировки ХАМАС. Кроме того, пакет направлен на поддержку палестинского населения и решение приоритетных вопросов в сфере национальной безопасности США. Однако большинство средств из общей суммы все же предполагалось выделить Киеву: 61,4 млрд долларов против 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля. Байден полагал, что именно включение средств в единый пакет помощи поможет обеим палатам Конгресса быстрее принять его, отмечает Reuters.

Помощь Украине в Конгрессе не одобряют с конца сентября

Работа Палаты представителей Конгресса США была фактически парализована с 3 октября, когда с поста спикера был смещен другой представитель Республиканской партии, Кевин Маккарти. Недовольство его однопартийцев вызвало принятие законопроекта о временном бюджете 30 сентября.

Этот законопроект направлен на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна) — проект бюджета в нем рассчитан на срок до 17 ноября. При этом в документе не значатся средства на помощь Украине в войне, развязанной против нее РФ, — в последнее время поддержку Киева все чаще критикуют представители республиканцев в Конгрессе.

Ранее США передали Украине список приоритетных реформ, от быстрого проведения которых Киевом зависит дальнейшее получение им помощи от Вашингтона. Приоритет в целях — усиление борьбы с коррупцией в стране в весьма сжатые сроки.

Для Байдена стало проблемой договориться о поддержке Украины

После принятия Конгрессом законопроекта о временном бюджете Байден призвал продолжать помощь Киеву. "Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", — указывал он.

Ряд влиятельных членов Сената, составляющего верхнюю палату Конгресса США, поддержали воззвание, однако Байден и до этого мог полагаться на эту часть Конгресса, так как в ней большинство представляют демократы. В отличие от Сената Палата представителей и ранее большинством республиканцев критиковала поддержку Киева в прежних объемах, а новоизбранный спикер Джонсон, в отличие от ушедшего Маккарти, в последние месяцы является активным противником выделения средств на помощь Украине.

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