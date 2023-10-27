Делегация ХАМАС, боевики которого 7 октября совершили нападение на Израиль, находится в Москве. С какой целью, до конца не ясно. МИД России потребовал освободить иностранных заложников в секторе Газа, в том числе россиян, а ХАМАС поблагодарил Владимира Путина за дипломатию, однако о заложниках не упомянул. Израиль раскритиковал Москву, назвав приглашение ХАМАС "недостойным шагом".

Визит не был анонсирован и стал неожиданным. Первым о приезде делегации ХАМАС сообщил источник "РИА Новости". Вскоре это подтвердила представитель МИД России Мария Захарова, ограничившись фразой: "Представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве".

Вечером МИД представил свое объяснение, что делает ХАМАС в Москве. Согласно официальной формулировке, "состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников", находящихся в плену в секторе Газа. Кроме того, по версии Смоленской площади, обсуждался вопрос об эвакуации российских и других граждан с территории анклава.

Возглавил делегацию член политбюро ХАМАС Абу Марзук, а переговоры с ним вел замминистра иностранных дел и спецпредставитель президента России Михаил Богданов. Причем МИД России фамилию Богданова не упомянул — его назвал в своем пресс-релизе ХАМАС, опубликовав фото со встречи.

В интерпретации ХАМАС Абу Марзук обсуждал в Москве "агрессию против Газы", настаивая на праве "сопротивляться сионистской оккупации всеми доступными средствами". "Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и усилия активной российской дипломатии", — сказано также в пресс-релизе.

О заложниках в заявлении ХАМАС ничего не говорится. Зато звучат призывы к прекращению огня, открытию КПП и доставке гуманитарной помощи. Также ХАМАС упомянул о правах палестинского народа, а российский МИД — о необходимости создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль раскритиковал Москву за то, что она приняла делегацию ХАМАС — через день после того, как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую ХАМАС за нападение 7 октября.

"Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как недостойный шаг, которым оказывается поддержка терроризму и узаконивает зверства террористов ХАМАС", — заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят, которого цитирует Haaretz. Публичная критика Израиля в адрес России является редкостью, отмечает при этом издание.

В результате нападения на Израиль погибли не менее 20 граждан России. В заложниках в секторе Газа, предположительно, находятся еще три российских гражданина, имеющие также израильское гражданство, говорил ранее в четверг посол России в Израиле Анатолий Викторов.

"Соответствующие контакты проводятся", — сказал Викторов, имея в виду усилия, предпринимаемые для освобождения заложников.

Богданов еще до новостей о приезде делегации ХАМАС в Москву сказал, что у него уже были контакты с представителями движения в Катаре. "Обсуждал [судьбу заложников] с политическим руководством ХАМАС", — сообщил дипломат журналистам.

До нападения ХАМАС на Израиль, спровоцировавшего мощную волну израильских ударов по сектору Газа, визиты делегаций хамасовцев в Москву были не редкостью.

В отличие от других стран, в том числе Британии, Россия не признавала ХАМАС террористической организаций. Статус террористической и запрещенной организации есть у "Талибана", однако и это не мешало частым визитам талибов в Москву.

Последний визит ХАМАС состоялся в марте 2023 года, тогда с делегацией встречался тот же замминистра Богданов. "С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности", — говорилось в заявлении российского министерства по итогам предыдущей встречи.

ХАМАС однозначно занял сторону России в ее войне с Украиной. Член политбюро Абу Марзук, который, по данным СМИ, снова приехал в Москву, ранее говорил: "Специальная военная операции России на Украине ставит целью положить конец доминированию США в мире, сделать мир многополярным. Это выгодно всем притесняемым народам, в первую очередь палестинскому народу".

Кроме ХАМАС, как говорила на брифинге Захарова, сейчас в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, он встречается с заммминистра иностранных дел Михаилом Галузиным.

Израиль обвиняет Иран в подготовке боевиков ХАМАС, их финансировании и обучении. Американские власти при этом, как сообщали СМИ, считают, что Тегеран не имеет прямого отношения к планированию атаки на Израиль 7 октября.

Путин ранее воздерживался от прямого осуждения ХАМАС за нападение на Израиль. Он при этом выражал сожаление по поводу гибели как израильтян, так и палестинцев в Газе.

"Нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", — говорил Путин, который в феврале прошлого года начал вооруженное вторжение в Украину, продолжающееся до сих пор.

Контактов делегации ХАМАС с Путиным не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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