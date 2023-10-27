Наземные подразделения Армии обороны Израиля "расширяют" свою операцию в секторе Газа. Об этом вечером 27 октября заявил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Одновременно ХАМАС в своем телеграм-канале сообщает, что Израиль начал атаку на сектор Газа "с суши, моря и воздуха".

ХАМАС также выпустил заявление с призывом к "немедленным действиям", чтобы остановить бомбардировки сектора Газа израильской армией.

Как пишет Financial Times, представитель ХАМАС заявил, что движение освободит пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня, при этом израильских солдат не освободят.

В свою очередь Даниэль Хагари призвал жителей города Газа, который находится в северной части сектора, покинуть свои дома и переместиться на юг анклава.

В палестинском Красном полумесяце рассказали, что из-за отсутствия интернета потеряли связь с оперативным штабом и со всеми бригадами, работающими в Газе. Там подчеркнули, что сбои затронули в том числе и центральный номер экстренной помощи "101", что затрудняет выезд медиков к раненым. В Красном полумесяце призвали международное сообщество оказать давление на власти Израиля, чтобы они обеспечили защиту мирным жителям и медицинским бригадам.

После начала войны между Израилем и ЦАХАЛ израильские военные уже совершали наземные рейды в сектор Газа, в том числе с участием танков. Они продолжались по несколько часов, после чего военные возвращались на территорию Израиля.

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