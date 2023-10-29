Тысячи жителей сектора Газа ворвались на склады и в распределительные центры Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), разбирая муку и предметы первой необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.

"Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться", — говорится в заявлении Томаса Уайта, директора по делам БАПОР в секторе Газа.

"Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно" — отмечает Уайт.

В четверг глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс заявил, что в течение последней недели помощь "едва просачивалась" в Газу.

В субботу Министерство иностранных дел Египта заявило, что "создаваемые Израилем препятствия" мешают оперативной доставке помощи через КПП "Рафах".

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