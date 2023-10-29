В аэропорту Махачкалы массовые беспорядки — собравшаяся там толпа ворвалась в здание терминала и на летное поле в поисках «беженцев из Израиля». Росавиация на несколько часов закрыла аэропорт на вылет и прилет.

Аэродром был "освобожден от несанкционированно проникших граждан" к 22:20 по московскому времени, спустя примерно час после его закрытия, следует из сообщения Росавиации. Он еще несколько часов не будет обслуживать авиарейсы.

По сообщению РИА Новости, в беспорядках участвуют несколько сотен человек.

В воскресенье днем в дагестанских телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что на регулярном рейсе из Тель-Авива якобы должны прилететь беженцы, которые будут жить в республике. Вскоре после этого в аэропорту Махачкалы стали собираться местные жители. Некоторые пришли с флагами Палестины.

Изначально, как пишет телеграм-канал "Тут Дагестан", протестующие в поисках граждан Израиля начали требовать документы у людей, выходящих из здания аэропорта. Вскоре толпа ворвалась в здание.

На видео "Раньше всех. Ну почти" видно, как толпа агрессивно настроенных молодых мужчин бегает по территории аэропорта в поисках евреев, силой открывая двери в служебные помещения. "Куда их дели?" — в частности, кричит один из погромщиков. "Здесь их нету", — испуганно в ответ говорят сотрудники аэропорта.

На еще одном видео, опубликованном в канале "Спросите у Расула", снятом из салона самолета, видно, как по территории аэропорта бегут мужчины, и слышно, как командир корабля по громкой связи просит пассажиров оставаться на своих местах и не пытаться открывать двери самолета.

"На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу", — в частности, говорит он.

На еще одном видео люди стоят на трапе самолета, по направлению к которому бегут мужчины. "На борт быстро все, на борт", — кричит, судя по всему, стюард.

Российское СМИ "Известия" опубликовало фото, на котором участники антисемитской акции взобрались на крыло самолета.

При этом российское государственное агентство ТАСС описывает происходящее так: "собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта"; "сотрудники силовых структур взяли под усиленную охрану территорию аэропорта Махачкалы в связи с проходящей на ней акцией протеста".

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках, сообщает РИА "Дагестан".

"Гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен"

В субботу вечером жители еще одного города в Дагестане, Хасавюрта, устроили сход возле отеля "Фламинго" из‑за слухов, что в нем поселили "беженцев из Израиля". Фото и видео со схода появились в соцсетях.

По информации телеграм-канала "ЧП Дагестан", жители Хасавюрта начали собираться у гостиницы после того, как кто-то якобы заметил возле него "лицо, внешне схожее с гражданином Израиля" — мужчину с длинной бородой и в головном уборе, похожем на кипу.

Толпа, пришедшая к отелю, потребовала, чтобы все постояльцы подошли к окнам, чтобы они на них посмотрели. Когда этого не произошло, в отель начали бросать камни.

Как утверждает "ЧП Дагестан", после этого к отелю приехали полицейские, которые разрешили нескольким людям из толпы зайти в гостиницу, чтобы те убедились, что в ней "нет евреев".

Телеграм-канал "ЧП Кавказ" пишет, что после схода у отеля "Фламинго" повесили объявление о том, что "гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен" и что они там не проживают.

Утром в воскресенье ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он обвинил в случившемся "экстремистские ресурсы", распространяющие "фейки" в телеграме. Против антисемитских акций на Кавказе выступили, среди прочих, координационный центр мусульман Северного Кавказа и министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Поджог строящегося еврейского центра

Еще одна антисемитская акция прошла в субботу в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика). Как сообщают многочисленные российские СМИ, в городе подожгли строящийся еврейский центр — неизвестные подожгли автомобильные покрышки и забросили их внутрь здания. На его стенах оставили оскорбительную надпись. При этом региональное ГУ МЧС, как сообщает "РИА Новости", обозначило происшествие как "в недостроенном здании горит строительный мусор". Пострадавших не было.

Издания "Вот так" и "Кавказский узел" (объявлено властями РФ "иноагентом"), в свою очередь, сообщали, что в еще одной республике Северного Кавказа, Карачаево-Черкессии, перед домом правительства в Черкесске собрались около пяти сотен человек, требующих не пускать на территорию региона приезжих из Израиля. Затем добавилась и еще одно требование — выселить всех евреев из КЧР.

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