Европа встречает уже третий отопительный сезон в условиях газовой войны с Россией, развязанной Кремлем еще до вторжения в Украину. На этот раз Евросоюз подготовился, как мог, и еще месяц назад европейцы были уверены, что не замерзнут до весны. Но за этот месяц произошли два события, которые снова поставили Европу на грань энергетического кризиса.

Во-первых, на Ближнем Востоке началась новая война. ХАМАС напал на Израиль, и конфликт в ключевом нефтегазодобывающем регионе планеты грозит перерасти в региональный, а то и в международный.

А во-вторых, на дне Балтийского моря произошла странная авария на европейском газопроводе, которая возродила призрак большой диверсии на "Северном потоке" годичной давности и поставила под сомнение безопасность инфраструктуры, от которой зависит энергообеспечение 27 стран ЕС с населением почти полмиллиарда человек.

А все было так прекрасно еще месяц назад.

Как ЕС подготовился к зиме

Российский лидер Владимир Путин начал отключать газ Европе еще летом 2021 года, а после вторжения в Украину в феврале 2022-го поставки быстро сократились до минимума.

Европа, не вводившая санкции против российского газа, напряглась и справилась с зависимостью от "Газпрома". Если до войны российский газ покрывал более 40% европейских потребностей, то теперь — менее 10%.

Для этого пришлось экономить газ, замещать российские трубопроводные поставки сжиженным газом по заоблачным ценам, субсидировать население и промышленность.

К новой зиме европейцы подготовились особенно тщательно: заполнили хранилища до невиданных 99%, ввели в строй терминалы для приема сжиженного газа, заключили мегаконтракты на его поставку на годы вперед.

Все шло хорошо, цены упали с прошлогодних пиков в два-три раза, и даже французские атомные станции вернулись к нормальной работе после несвоевременного провала выработки прошлой зимой из-за плановых и не очень профилактических работ на АЭС.

Однако даже тщательная подготовка не устранила структурные проблемы, из-за которых Европа в ближайшие годы будет уязвима для энергетического шантажа со стороны Кремля или арабских стран.

Почему Европе не гарантирована теплая зима

Во-первых, ЕС не избавился от России полностью. "Газпром" и "Новатэк" по-прежнему поставляют европейским потребителям заметные объемы как трубопроводного, так и сжиженного газа. Стабильность этих поставок под вопросом с тех пор, как Путин доказал способность перекрывать кран для достижения политических и военных целей, даже если это вредит "Газпрому" и российской экономике в целом.

Во-вторых, отказ от одного крупного поставщика трубопроводного газа по долгосрочным контрактам в лице "Газпрома" поставил ЕС в зависимость от цен на свободном спотовом рынке сжиженного газа — не менее капризном и чувствительном к неприятностям геополитического свойства.

Ничто так не напрягает рынки и не взвинчивает цены, как угроза перебоев с поставками. Ничто так не срывает поставки, как война, поскольку она угрожает инфраструктуре мирового энергетического рынка: проливам, трубопроводам, портам, добывающим платформам.

Осенью прошлого года был взорван главный российский подводный газопровод в Европу, "Северный поток". Осенью этого года случилась странная авария на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией — и цены резко выросли.

В текущую цену газа в Европе уже заложены геополитические риски, и любая эскалация лишь увеличит счет за свет и отопление этой зимой. Это уже происходит.

Газа много, спрос подавлен, но цены не снижаются. Почему?

Цены на газ в Европе сейчас в два-три раза превышают довоенные, несмотря на то, что в этом году спрос сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым и на 17% по сравнению со средним в предвоенную пятилетку 2017-2021.

Еще год назад цены были не в три, а в десять раз выше прежних, однако их снижение с тех пиков так и не привело к восстановлению спроса, поскольку Европа переживает экономический кризис, население экономит деньги, а производство сокращается.

В то же время с поставками все нормально — ЕС уже некуда девать газ. Европейские подземные хранилища переполнены, часть газа закачали в украинские хранилища, несмотря на войну, и теперь трейдеры уже используют суда для хранения сжиженного газа. У европейских берегов стоят на рейде два десятка газовозов в ожидании покупателей.

Однако несмотря на подавленный спрос и избыток предложения, цены растут. Виной тому война и угроза диверсий на трубопроводах в Европе, отмечают аналитики ICIS.

"Вопреки комфортному уровню поставок опасения эскалации перевешивают. Потенциально, если погода останется мягкой и не возникнет новых проблем, цены могут снизиться", — пишут они, но предупреждают, что при снижении цен у Европы появятся конкуренты за этот газ в Азии, и газовозы могут сняться с якоря у Кадиса и отправиться в Китай и Индию.

Призрак арабского эмбарго

Российский трубопроводный газ ЕС заменил сжиженным. Примерно половина импорта приходит из США, крупнейшего в мире производителя нефти и газ.

Другую половину поставляют страны, которые в конфликте между Израилем и ХАМАС напрямую или косвенно оказались по противоположную сторону баррикад от Запада — Россия, Катар, Алжир и Египет.

Египет в прошлом году поставлял сжиженный газ в ЕС, однако летом прекратил, поскольку цены в Европе упали, а в Африке было жарко и пришлось удовлетворять возросший внутренний спрос на газ. Он только было возобновил экспорт в октябре, как ХАМАС напал на Израиль, поставки газа из Израиля в Египет сократились, и Египет снова прекратил экспорт сжиженного газа.

Россия и Катар пока продолжают продавать СПГ на невероятно прибыльном европейском рынке. Одако и те, и другие дружат с группировкой ХАМАС, которую Европа считает террористами.

Возможность срыва поставок по политическим причинам нервирует рынки и поддерживает высокие цены на газ в Европе. Тем более что другие арабские страны из числа ведущих экспортеров энергоносителей прохладно относятся к Западу, а некоторые открыто враждебно — к Израилю.

В случае большого конфликта с участием, например, США и Ирана, они потенциально способны встать в позу и, несмотря на убытки, попытаться придушить западную экономику, как арабские страны ОПЕК после войны Судного дня, в 50-летнюю годовщину которой Израиль 7 октября этого года подвергся крупнейшему нападению за эти полвека.

Могут ли они снова ввести нефтегазовое эмбарго и погрузить Европу и США в кризис на десятилетия?

Все возможно, но это не в их интересах, говорят аналитики, отмечая, что и Катар, и Саудовская Аравия намного прочнее вплетены в мировую экономику, чем в дни Войны Судного дня.

"Катар, как и другие страны, заработал на отказе Европы от российского газа. Он очень заинтересован в сохранении этого рынка", — отмечает Агата Лоскот-Страчота из исследовательского центра Bruegel.

"Не исключено, что Катар готов поддерживать неопределенность, чтобы подогреть цены. Однако я не уверена, что они решатся умышленно остановить поставки", — сказала она.

Неопределенность на руку и другим поставщикам газа в ЕС.

Евросоюз получает газ по подводным газопроводам из Африки и Норвегии. Любая авария чревата дефицитом, скачком цен и новым энергетическим кризисом.

"Трубопроводы могут оказаться целью злоумышленников, если кто-то захочет повысить эти риски, спровоцировать повышение цен или просто нанести вред европейским потребителям", — говорит Лоскот-Страчота.

"Страхи по этому поводу вполне реальны после взрыва „Северного потока" и недавнего происшествия на Balticconnector. А нестабильность и кризис на Ближнем Востоке лишь подливают масла в огонь".

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