Бывшая жена российского магната Владимира Потанина Наталия почти десять лет назад развелась с ним в России и получила десятки миллионов долларов. Теперь она пытается развестись с ним в Англии, где ей практически гарантирована половина его $22-миллиардного состояния. Потанин против. Верховный суд Великобритании во вторник начинает рассматривать его жалобу.

Если главный суд страны согласится, что разводить Потанина в Англии нельзя, Лондон рискует потерять статус "столицы разводов" для ультрабогатых иностранцев. Если Потанин проиграет, то разводом снова займется суд низшей инстанции.

Именно там в 2019 году началась тяжба о разделе имущества, нажитого Наталией Потаниной совместно с бывшим первым вице-премьером России и одним из крупнейших акционеров далекого заполярного комбината "Норникель".

Первый раунд выиграла она, второй — он, третий — она. Сегодня начинается четвертый.

Как разводили Потанина

Наталия и Владимир Потанины поженились 1983 году в России. Там же они нажили состояние и троих детей. Там же они развелись в 2014 году.

После развода Наталия Потанина получила вид на жительство в Великобритании, а с 2017 года выбрала Лондон местом постоянного проживания, что позволило ей убедить суд принять иск к бывшему мужу. Заодно она судилась с ним на Кипре и в США.

Судья Высокого суда Лондона согласился было начать бракоразводный процесс, однако позже адвокаты Потанина убедили его, что он ошибся, и судья пересмотрел свое решение.

Адвокаты Потаниной подали апелляцию и выиграли ее.

Однако суд оценивал не суть дела, а форму его рассмотрения. Он счел неуместной ускоренную процедуру, по которой это дело прошло первую инстанцию, и постановил вернуть его для более тщательного изучения.

Судьи апелляционного суда отдельно оговорились в своем вердикте, что они не согласились лишь с выбранной процедурой, а не с самим решением отказать Наталии в рассмотрении ее финансовых претензий к бывшему мужу. То есть после подробного процесса решение вполне может оказаться таким же.

Процесс этот вероятен только в том случае, если Потанин проиграет тяжбу в Верховном суде.

Потанин попал под санкции после вторжения России в Украину как бизнесмен, заработавший на связях с российской властью. Однако это не мешает ему оплачивать британских юристов и судиться в Лондоне. Достаточно попросить спецлицензию — и из запрета будет сделано исключение.

Как Лондон стал "столицей разводов"

Жизнь в Британии максимально комфортна для людей с деньгами и их семей, а английское правосудие славится на весь мир. В судах Лондона выясняли отношения и Роман Абрамович с Борисом Березовским, и Эмбер Херд с Джонни Деппом. Тут Потанин проиграл корпоративный спор Олегу Дерипаске.

В лондонском суде случился и крупнейший бракоразводный процесс в истории английского правосудия — он тоже касался состояния, нажитого в России. После нескольких лет тяжбы с бывшим российским газовым магнатом Фархадом Ахмедовым его экс-жена Татьяна получила около 200 млн долларов.

Англичане недовольны "бракоразводным туризмом" и тем, что суды тратят кучу времени, а юристы зарабатывают кучу денег на разборках между обеспеченными иностранцами. Тем временем очередь отечественных спорщиков и жертв, ожидающих арбитра или возмездия, растет на глазах.

Но все это не волнует судей Верховного суда. Их задача — вынести вердикт на основании прецедентов, законов, логики и здравого смысла, без оглядки на выгоду для британской экономики, граждан или властей.

В ближайшие два дня они выслушают аргументы обеих сторон в тяжбе Потаниных. Вердикт, от которого зависит содержание следующих серий этой саги, они вынесут только через пару месяцев.

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