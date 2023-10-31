Статья Time, опубликованная 30 октября, основана на интервью с самим Владимиром Зеленским, членами его команды, а также анонимными источниками, близкими к президенту Украину. Основной автор текста — репортер Саймон Шустер, который в апреле 2022 года провел две недели в офисе президента, после чего написал текст о Зеленском в первые месяцы полномасштабного российского вторжения. Кроме того, в январе 2024-го должна выйти книга Шустера об украинском президенте во время войны.

Новый материал Шустера начинается с описания сентябрьского визита Зеленского в США — ранее американские СМИ уже писали, что в этот раз президента принимали гораздо холоднее, чем в первый год войны.

В тексте говорится, что Зеленский во время визита выглядел отстраненным и взволнованным. Сам он объяснил это тем, что устал убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить российскую армию. "Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто", — сказал Зеленский в интервью изданию после этого визита.

Он добавил, что американские политики прямо спрашивали его, что будет с Украиной, если она лишится помощи США. "Мы проиграем", — отвечал им Зеленский.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине, — заметил президент Украины в разговоре с Time. — Усталость от войны идет как волна. Вы видите ее в США, в Европе. И мы видим, что стоит им [жителям западных стран] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал: "Я не могу смотреть это в десятый раз"".

В тексте отмечается, что визит Зеленского не изменил ситуацию с падающим уровнем поддержки Украины в США. Опрос Reuters показал, что увеличение поставок Украине поддерживает 41% американцев — в июне их было 65%.

"У нас нет вариантов. Мы не побеждаем"

Один из собеседников издания, входящий в ближний круг Зеленского, отмечает, что президент вернулся в Киев "злым". "Он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит", — описал поведение президента один из давних участников его команды. Еще один источник и вовсе заявил, что Зеленский чувствует, что западные союзники "предали его", — ведь Украина не получает вооружение, необходимое для победы.

Опрошенные Time люди из команды Зеленского отметили при этом, что президент непоколебимо верит в полную победу Украины. "Он обманывает себя, — сказал один из них. — У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это".

Сам президент в интервью журналу подтвердил, что не рассматривает возможность переговоров с российской властью: "Для нас это будет значить оставить открытую рану для будущих поколений". Зеленский добавил: "Может, это успокоит кого-то внутри страны или за ее пределами. По крайней мере тех, кто хочет свернуть все любой ценой. Но для меня это проблема".

Зеленский опасается, что, если Украина полноценно не остановит Россию, ситуация станет еще хуже: "Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле и перекинуться потом в Азию. А потом взорваться где-то еще".

"Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?"

Time полагает, что предстоящая зима может быть для Украины еще сложнее, чем предыдущая — тогда российские войска регулярно бомбили инфраструктурные объекты, пытаясь вывести из строя энергосистему страны. Если год назад украинцы обвиняли в отключениях только Россию, то теперь недовольство якобы может перекинуться и на чиновников, предполагает журнал.

Затруднят холода и продвижение военных на фронте. В результате в руководстве Украины могут произойти значительные перестановки, пишет Time со ссылкой на анонимные источники. По их данным, якобы будет уволен кто-то из министров и один из высокопоставленных генералов — на них возложат ответственность за "медленный прогресс на фронте" в ходе контрнаступления.

Со ссылкой на неназванные источники в руководстве страны и армии в тексте говорится, что ВСУ не хватает ни техники, ни людей. По информации собеседников Time, из-за этого некоторые командиры отказываются выполнять приказы — даже если они поступают из офиса президента: "Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?"

"Люди воруют так, будто завтра не наступит"

Отдельно в тексте указано, что западные партнеры недовольны ситуацией с коррупцией в Украине. Чтобы ответить на это, Зеленский предпринял несколько решительных шагов. Например, в начале сентября 2023 года именно на фоне коррупционных скандалов был уволен министр обороны Алексей Резников.

Глава офиса президента Андрей Ермак в разговоре с изданием подчеркнул, что высшее руководство "не ведет роскошную жизнь". По информации издания, средняя зарплата в офисе президента составляет около тысячи долларов, полторы тысячи получают чиновники рангом повыше.

В то же время не названный по имени советник Зеленского заявил автору текста Саймону Шустеру, что "люди воруют так, будто завтра не наступит" — и увольнение Резникова ситуацию не изменило. Перед этим собеседник Time попросил репортера отключить диктофон, чтобы "говорить более свободно".

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"Это логично. Конечно, мы проиграем от событий на Ближнем Востоке. Люди умирают, там нужна помощь мира, чтобы спасти жизни, спасти человечность" — так Зеленский описал влияние новой войны на ситуацию в Украине. Эта цитата приводится в конце текста. Затем Time отмечает, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта Зеленскому все труднее даются переговоры с западными партнерами. Однако президент не видит альтернативы продолжению войны: "Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны".

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