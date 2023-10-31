Во Франции по подозрению в отмывании денег и других махинациях утром в понедельник, 30 октября, был задержан миллиардер, бывший член совета директоров российского "Альфа-банка" Алексей Кузьмичев, пишет газета Le Monde со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру.

В ведомстве сообщили, что в рамках расследования также прошли обыски в особняке Кузьмичева в центре Парижа. Неназванные источники Le Monde уточняют, что полиция также посетила его виллу на Лазурном берегу. В полицейской операции участвовали в общей сложности около 100 человек.

Бизнесмена подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций. В марте 2022 года Кузьмичева включили в санкционный список Евросоюза как человека из близкого круга президента РФ Владимира Путина. Лицам, на которых наложены подобные ограничения, запрещен въезд в ЕС, однако, отмечает Le Monde, в тот момент он уже находился на территории Франции.

Журнал Forbes оценивает состояние Кузьмичева в 6,4 млрд долларов (6,03 млрд евро), бизнесмен занимает 25-е место в списке богатейших россиян. Вскоре после попадания под санкции Кузьмичев вышел из состава совета директоров "Альфа-банка", где он владел 16% акций.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram