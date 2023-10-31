Высокопоставленный боевик ХАМАС Насим Абу Аджина, в ходе атаки 7 октября руководивший нападением на кибуц Эрез и мошав Нетив-ха-Асара, был убит в результате авиаудара в ночь на вторник. Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Израильского агентства безопасности.

Абу Аджина — командир батальона ХАМАС "Бейт-Лахия". По данным израильской разведки, ранее он участвовал в разработке беспилотников и парапланов для боевиков, а также руководил их использованием.

"Его ликвидация существенно навредит попыткам террористической организации ХАМАС помешать наземным действиям ЦАХАЛ", — сказано в заявлении.

Всего за прошедшие сутки израильские военные нанесли около 300 ударов по связанным с боевиками целям, утверждают представители ЦАХАЛ. По их словам, были поражены пусковые установки ракет, входы в тоннели на границе сектора Газа и оперативные пункты командования ХАМАС.

В ходе развивающейся наземной операции израильские военные, как сообщило командование ЦАХАЛ, вступили в бой с боевиками, которые ударили по ним ракетами и обстреляли из пулеметов, на территории сектора Газа. Представители ХАМАС подтвердили факт боестолкновения, обвинив в его начале израильтян.

По данным газеты The New York Times, израильские военные окружили сектор Газа, однако основная часть подразделений ЦАХАЛ по-прежнему не перешла границу.

Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 220. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; местное министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, заявляет о 8300 погибших. На протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов.

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