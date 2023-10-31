Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении российской певице Юлии Чичериной.

Как отмечает следствие, перед началом 2023 года она опубликовала в своем YouTube-канале видеообращение к украинским военным, призвав их сдаваться в российский плен, а также угрожала им "заключением в российские концлагеря в Сибири".

Видео затем было распространено российскими пропагандистами, а также в Telegram-каналах самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", отмечается далее.

Kроме того, после удара по колонии в Еленовке Чичерина приехала в этот поселок и выступила с концертом, во время которого призвала местных жителей вступать в российскую армию и оправдывала российскую оккупацию части Украины, указала СБУ.

Российская исполнительница подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении государственной границы Украины, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщается далее.

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