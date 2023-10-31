Йенс Столтенберг осудил террористическую атаку ХАМАС на Израиль и призвал власти этой страны в ходе ответных действий обеспечить безопасность гражданского населения в секторе Газа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение ХАМАС на Израиль, подчернув при этом, что ответные военные действия Израиля в секторе Газа должны соответствовать нормам международного права. "Мы осуждаем террористические атаки ХАМАС на Израиль, — заявил Столтенберг, выступая на заседании Северного совета в Осло во вторник, 31 октября. — В то же время важно, чтобы ответные действия Израиля осуществлялись в рамках международного права".

Генсек НАТО также указал на необходимость защитить жизни гражданского населения и обеспечить доступ в сектор Газа гуманитарной помощи.

Иран, "Хезболлах" и другие группировки не должны злоупотреблять сложившейся ситуацией и нагнетать напряженность на Ближнем Востоке, отметил Йенс Столтенберг. "Важно также, чтобы эта война не переросла в крупный региональный конфликт", — добавил он.

Страдания, которые весь мир наблюдает в последние недели, по словам генсека НАТО, "еще раз напоминают нам о том, что мы не должны отказываться от работы по поиску долгосрочного, мирного политического решения конфликта".

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