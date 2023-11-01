Ллойд Остин и Энтони Блинкен призвали Конгресс одобрить помощь Украине и Израилю в одном пакете, чтобы послать сигнал противникам США по всему миру.

Президент России Владимир Путин добьется успеха в войне в Украине, если США прекратят оказывать Киеву поддержку, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. "Я могу гарантировать, что без нашей поддержки (Украине. — Ред.) Путин добьется успеха, — сказал глава Пентагона на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США во вторник, 31 октября. — Если мы сейчас выбьем у них почву из-под ног, Путин станет только сильнее, и ему удастся сделать то, что он хочет, — захватить суверенную территорию своего соседа".

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на этих же слушаниях, отметил, что Путин пытается "воспользоваться" нападением ХАМАС на Израиль в надежде, что война на Ближнем Востоке "отвлечет" Запад и что США сократят поддержку Украины. Если США перестанут оказывать военную помощь Киеву, их примеру последуют и другие западные страны, предупредил Блинкен. Оба политика призвали Конгресс США одобрить единый пакет помощи Украине и Израилю.

Поддержка Украины и Израиля — вопрос нацбезопасности США

На слушаниях обсуждался направленный ранее президентом США Джо Байденом в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в новом финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на поддержку этих стран, а также на другие нужды в сфере национальной безопасности Байден хотел бы получить около 106 млрд долларов.

Некоторые республиканцы в Палате представителей США выступают против дальнейшей помощи Украине. Остин и Блинкен подчеркнули, что одновременное выделение Конгрессом средств и для Украины, и для Израиля дает много преимуществ, а также посылает мощный сигнал противникам Вашингтона по всему миру. В конечном счете, по их словам, речь идет о национальной безопасности США.

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