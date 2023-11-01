Госдепартамент США объявил, что госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу, 3 ноября, прилетит в Израиль с третьим визитом с момента нападения ХАМАС 7 октября.

Блинкен планирует встретиться с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами Израиля, а также посетить некоторые другие страны региона. Какие именно — Госдепартамент не сообщает; собирается ли Блинкен встречаться с палестинскими руководителями, не известно.

Администрация США сейчас сосредоточилась на том, чтобы обеспечить бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа и одновременно провести через Конгресс решение о военной помощи Израилю (и другим союзникам, включая Украину).

Английское издание израильской газеты Haaretz считает, что повестка этого визита Блинкена будет заметно отличаться от предыдущих двух. В ходе последнего визита госсекретарь США постарался обеспечить Израилю поддержку в регионе и одновременно призывал арабские страны надавить на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

"Этот визит пройдет в существенно иной обстановке. Тысячи палестинцев убиты, гуманитарная ситуация ухудшается с каждым часом. В этот раз в центре повестки визита Блинкена будет в основном срочное обеспечение помощи Газе", — пишет Haaretz.

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