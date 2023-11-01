В ночь на среду в еврейской части Центрального кладбища в Вене произошел пожар, выгорел вестибюль ритуального зала. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил глава австрийской еврейской общины Оскар Дойч.
По его словам, на стенах, ограничивающих еврейский участок, также появились изображения свастики. В результате пожара никто не пострадал. Дойч заявил, что расследованием занимается полиция.
Официальный представитель пожарной службы Вены Джеральд Шимпф рассказал агентству APA, что по предварительным данным пожар начался ночью и уже почти потух к тому времени, когда пожарные получили сообщение о возгорании около 8 часов утра.
"Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и с ним будут бороться всеми политическими и правовыми средствами. Надеюсь, преступники будут быстро установлены", — заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Антисемитские акции участились в Европе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, жертвами которого стали по меньшей мере 1400 человек, еще более 220 боевики взяли в заложники. В ответ израильские военные начали наносить авиаудары по сектору Газа, где, по данным местных властей, погибли уже более 8000 человек.