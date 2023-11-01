В ночь на среду в еврейской части Центрального кладбища в Вене произошел пожар, выгорел вестибюль ритуального зала. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил глава австрийской еврейской общины Оскар Дойч.

По его словам, на стенах, ограничивающих еврейский участок, также появились изображения свастики. В результате пожара никто не пострадал. Дойч заявил, что расследованием занимается полиция.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

Официальный представитель пожарной службы Вены Джеральд Шимпф рассказал агентству APA, что по предварительным данным пожар начался ночью и уже почти потух к тому времени, когда пожарные получили сообщение о возгорании около 8 часов утра.

"Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и с ним будут бороться всеми политическими и правовыми средствами. Надеюсь, преступники будут быстро установлены", — заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Антисемитские акции участились в Европе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, жертвами которого стали по меньшей мере 1400 человек, еще более 220 боевики взяли в заложники. В ответ израильские военные начали наносить авиаудары по сектору Газа, где, по данным местных властей, погибли уже более 8000 человек.

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