Резкая эскалация ситуации на Ближнем Востоке, спровоцированная атакой ХАМАСа на Израиль, вызвала во всем мире очередное обострение проблемы антисемитизма. Европейские СМИ сообщают о случаях преследования евреев в самых разных формах: физическое насилие, словесная агрессия, онлайн-угрозы, а также выражения ненависти на стенах и в листовках. В Латвии конфликт между еврейскими и арабскими студентами произошел в стенах Рижского университета им. Страдиня. На Северном Кавказе в выходные прошли беспрецедентные по масштабам антисемитские акции, кульминацией которых стала попытка массового погрома в аэропорту Махачкалы. Где лежат корни антисемитизма, как евреи исторически относятся к арабам и каким образом Россия влияет на отношение русскоязычных Латвии к Израилю? Об этом Delfi расспросил директора музея "Евреи в Латвии" Илью Ленского.

Антисемитизм — это сложный многослойный феномен. В нем переплетаются религиозные, социальные, экономические, научные представления разных обществ в разные эпохи. О возникновении систематического антисемитизма, некой системе негативных взглядов и догматов относительно евреев, мы можем говорить с развитием христианства и позже ислама. Евреи для христианства представляли теологическую проблему, и часто воспринимались как "агенты Антихриста". Взаимоотношения евреев и их христианских и мусульманских соседей в Средние века во многом определялись не только религией, но и общественными иерархиями, где более сильный стоял над более слабым, дающий защиту — над ищущим защиты. Истоки современного антисемитизма лежат скорее в 19 веке, когда евреи начинают олицетворять собой все "плохое", "порочное", что принесла модернизация. Евреи, действительно, были одними из главных бенефициаров модернизации. Классический пример — семья Ротшильдов: одни из многих менял с франкфуртской "еврейской улицы" превращаются в крупнейших европейских предпринимателей, которые используют новейшие технологии, в том числе информационные. Множество евреев становятся заметными в искусстве, науке, культуре.