Правительство Северной Кореи передало российским военным 1 млн артиллерийских снарядов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи Ю Санг Бума. Он, как утверждается, получил такие данные на закрытом брифинге, который для законодателей проводила Национальная разведывательная служба республики.

Как сообщил Ю Санг Бум, поставки боеприпасов продолжаются с августа. В Россию уже передано десять партий, также из КНДР выехали военные советники. Корейские снаряды используются российскими военными в ходе вторжения в Украину.

О подобных поставках из КНДР в РФ ранее сообщали, в частности, представители Белого дома и эксперты британского Королевского института оборонных исследований (RUSI). В обоих случаях в качестве подтверждения использовались спутниковые снимки, доказывающие перемещение снарядов.

В июле Пхеньян посетил российский министр обороны Сергей Шойгу, который осматривал образцы оружия и боеприпасов местного производства. В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с визитом и провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Потенциальные военные поставки называли одной из основных тем этой встречи.

Как отмечает Bloomberg, КНДР обладает одними из крупнейших в мире запасов снарядов и ракет, совместимых с советским вооружением и его модификациями, которые использует в ходе вторжения в Украину российская армия. Доходы Пхеньяна от сделки агентство оценивает в "сотни миллионов и даже миллиарды долларов", которые можно будет потратить на поддержку страдающей от санкций экономики.

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