Президент США Джо Байден высказался в поддержку "гуманитарной" приостановки боевых действий в секторе Газа. Соответствующее заявление, передает BBC, американский лидер сделал на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе в ответ на выкрик из зала.

Речь Байдена прервала слушательница, которая заявила: "Я хочу, чтобы вы немедленно призвали к прекращению огня". "Я думаю, нужна пауза. Пауза, чтобы дать время на освобождение заложников", — ответил президент США. После этого женщину вывели из зала.

"Это невероятно сложно для израильтян. Это невероятно сложно и для мусульманского мира… Я поддерживал решение о создании двух государств, я поддерживал это с самого начала. Но ХАМАС — откровенно террористическая организация", — подчеркнул Байден, продолжив отвечать на реплику из зала.

Белый дом, отмечает Associated Press, позднее пояснил, что американский президент имел в виду необходимость рассмотреть вопрос о паузах для доставки гуманитарной помощи мирным жителям, а также эвакуации иностранцев и лиц с двойным гражданством. Речь не шла о полноценном прекращении огня.

Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 230. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; на протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы утверждает, что в палестинском анклаве погибли более 8700 человек.

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