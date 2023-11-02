В развитии конфликта между Израилем и ХАМАС возник до определенной степени неожиданный фактор: Китай пытается играть роль посредника в установлении мира на Ближнем Востоке. Однако его реальные возможности не безграничны.

В минувшие выходные главный дипломат Китая Ван И обсудил разгорающуюся войну с официальными лицами в Вашингтоне, которые, наряду со многими мировыми лидерами, опасаются расширения конфликта на весь регион. США обещали, что будут работать с Пекином над поиском решения.

Ван И также поговорил со своими коллегами в Израиле и Палестинской автономии, уже после того, как его заместитель, специальный посланник Китая на Ближнем Востоке Чжай Цзюнь, прилетел в регион, чтобы встретиться с лидерами арабских стран. В ООН Пекин неоднократно выступал за немедленное прекращение огня.

Есть основания надеяться на то, что Китай сумеет воспользоваться своими тесными отношениями с Ираном, который поддерживает ХАМАС в Газе и "Хезболлу" в Ливане, чтобы убедить Тегеран как-то понизить градус напряженности. Британская газета Financial Times сообщила, что официальные лица в США настоятельно просили главу китайского МИД, чтобы он призвал иранцев "к спокойствию".

Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана, а в начале этого года Пекин выступил посредником в частичной нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, что, безусловно, стало для него крупным дипломатическим успехом. Тегеран уже заявил, что "готов укреплять контакты с Китаем" по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Поскольку официальный Пекин поддерживает относительный баланс в отношениях со всеми сторонами конфликта, он может в какой- то мере выступать посредником. Во всяком случае так считает Дон Мерфи, доцент в Национальном военном колледже при Министерстве обороны США, изучающая китайскую внешнюю политику.

Она говорит, что у Китая неплохие отношения с палестинцами, арабскими странами, Турцией и Ираном. "Вместе с США, у которых хорошие отношения с Израилем, они могли бы собрать всех игроков за столом переговоров", — сказала она.

Однако другие наблюдатели отмечают, что Китай, несмотря на все старания, на данный момент остается лишь второстепенным игроком на Ближнем Востоке.

"Китай не является серьезным игроком на этом поле. Я говорил с людьми из разных стран региона, и никто не ждет, что Китай сможет внести значимый вклад в решение этого вопроса", — сказал Джонатан Фултон, старший научный сотрудник Атлантического совета [в России объявлен "нежелательной организацией" — Ред.], специализирующийся на отношениях Китая со странами Ближнего Востока.

Начнем с того, что первое заявление Китая по поводу конфликта очень не понравилось Израилю, который выразил "глубокое разочарование" тем, что Китай не осудил ХАМАС и не упомянул о праве Израиля на самооборону.

7 октября боевики ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль из сектора Газа, убив более 1400 человек и взяв по меньшей мере 239 заложников.

С тех пор Израиль наносит ответные удары по сектору Газа, в результате которых, по данным Министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, погибло более 8000 человек. На сегодняшний день Израиль также задействовал в операции против ХАМАС наземные войска и танки.

Позднее Ван И все-таки заявил Израилю, что "все страны имеют право на самооборону", но одновременно в другом месте сказал, что действия Израиля "за рамки самообороны" вышли.

Китаю приходится лавировать, потому что ни для кого не секрет, что он открыто симпатизирует палестинскому делу.

Эти симпатии восходят еще к основателю Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуну, который поставлял палестинцам оружие в рамках поддержки, как это называлось, "национально-освободительных" движений по всему миру. Мао даже как-то сравнил Израиль с Тайванем (обоих поддерживают США), назвав их базами западного империализма.

В последующие десятилетия Китай стал проводить рыночные реформы и открывать свою экономику. Он нормализовал отношения с Израилем, и на сегодня двусторонний товарооборот измеряется миллиардами долларов.

При этом Пекин дает ясно понять, что продолжает поддерживать палестинцев. После начала нынешней войны все официальные лица Китая, включая самого председателя Си Цзиньпина, подчеркивали необходимость создания независимого палестинского государства.

Одним из побочных эффектов подобной официальной позиции стал всплеск антисемитизма в интернете, раздуваемый блогерами-националистами. Некоторые из них даже обвинили Израиль в геноциде палестинцев, приравняв его действия к нацизму. Подобные заявления уже вызвали упрек со стороны посольства Германии в Китае.

Нанесение ножевого ранения члену семьи сотрудника израильского посольства в Пекине ситуацию также не улучшило.

Все вышеперечисленное явно играет против Китая в его попытках наладить рабочее взаимодействие с правительством Израиля.

Так почему же Китай все-таки расположен к тому, чтобы вмешаться?

Одна из причин — экономические интересы Пекина на Ближнем Востоке, которые окажутся под угрозой, если нынешняя война расползется на весь регион.

Китай сильно зависит от импорта нефти и, по оценкам ряда аналитиков, около половины этого импорта приходится на страны Персидского залива. Кроме того, страны Ближнего Востока играют важную роль в китайском проекте по созданию новых торговых путей из Юго-Восточной Азии в Европу, который является краеугольным камнем его внешней политики.

Однако есть и еще одна причина. Она заключается в том, что, выступление посредником в этом конфликте дает Пекину прекрасную возможность улучшить свою репутацию.

По словам Дон Мерфи, Китай считает, что "защита палестинцев находит отклик в арабских странах, странах с мусульманским большинством, а также в значительной части стран Глобального Юга".

В настоящий момент Китая старается позиционировать себя как лучший кандидат на пост всемирного миротворца, нежели США. С самого начала года Пекин всячески продвигает новую концепцию мирового порядка под своим руководством, одновременно критикуя то, что он называет "гегемонистским" лидерством США.

Официально Китай воздерживается от прямых нападок на Вашингтон за поддержку, которую тот оказывает Израилю. Но это не мешает государственным СМИ связывать то, что происходит на Ближнем Востоке, с политикой поддержки Израиля, которую проводят Штаты, говорит доктор Мерфи.

Китайская военная газета PLA Daily обвинила США в "подливании масла в огонь". Собственно говоря, ровно ту же риторику Пекин использовал, критикуя Вашингтон за помощь Украине в войне с Россией. А государственная англоязычная газета The Global Times даже опубликовала карикатуру, изобразив дядю Сэма с окровавленными руками.

По мнению наблюдателей, Пекин противопоставляет свою позицию США, чтобы снизить глобальный авторитет своего западного соперника. Но, не осуждая ХАМАС открыто, Китай также рискует подорвать свою собственную позицию.

На пути Китая к реализации его стратегических амбиций стоят несколько проблем.

Во-первых, это сложность совмещения своей дипломатической позиции со своим же собственным послужным списком. Выражая солидарность со странами с мусульманским большинством и выступая против оккупации Израилем палестинских территорий, Пекин по-прежнему нарушает права своего собственного мусульманского населения — уйгуров, в геноциде которых его обвиняют. В этот же список идет и насильственная ассимиляция народа Тибета.

Однако наблюдатели считают, что арабский мир, скорее всего, закроет на это глаза, учитывая прочные отношения, которые Китаю удалось с ним построить.

Во-вторых, и это гораздо более серьезная проблема, Пекин рискует, что его либо обвинят в поверхностном подходе к делу, либо, что еще хуже, в том, что он старается использовать конфликт Израиля и ХАМАС для продвижения собственных интересов.

Китай понимает, что даже заявив, что он поддерживает Палестину, он не обязательно наберет очки во всех арабских странах. Поскольку, по словам Джонатана Фултона, "среди арабских государств нет единого мнения по этому вызывающему разногласия вопросу".

Конечно, Ван И заявил, что Китай стремится только к миру на Ближнем Востоке и не имеет "никаких эгоистических интересов в палестинском вопросе".

Однако задача будет заключаться в том, чтобы остальной мир этому тоже поверил.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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