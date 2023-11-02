Власти Пакистана начали кампанию по депортации афганских мигрантов, не имеющих легальных оснований для нахождения в стране. Полиция проводит рейды в десятках пакистанских городов, сообщается о первых случаях задержания нелегалов для последующего выдворения.

Месяц назад Исламабад предписал всем иностранцам без соответствующих документов покинуть территорию Пакистана добровольно. Срок распоряжения истек в ночь на 1 ноября.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Пакистана Шарифраз Бугти заявил, что местные власти выявляют дома и убежища, в которых скрываются афганцы.

"Мы не выходим на улицу уже почти 36 часов. Нам сказали не выходить, иначе нас задержат. Во вторник я своими глазами видел три задержания. Я слышал, что позднее эти люди были отпущены, но ситуация очень нервозная. Мы по сути находимся в заточении, это большой стресс для семей", — говорит афганец, собеседник агентства Reuters.

По словам афганцев, полиция ловит не только нелегалов, но и тех, кто успел получить специальную визу (Special Immigrant Visas) и считается в Пакистане легальными беженцами.

Порядка 600 тысяч граждан Афганистана бежали в Пакистан после прихода к власти талибов в 2021 году.

Это стало второй волной массового исхода афганцев в соседнюю страну. Первая была вызвана вторжением в Афганистан Советского Союза в 1979 году и последующей затяжной войной.

Ряд пакистанских политиков, правозащитников и активистов в среду подали петицию в Верховный суд Пакистана с требованием остановить массовую депортацию и соблюдать права человека.

ООН также призывает Исламабад пересмотреть это решение из опасений, что на родине депортированных афганцев ждут притеснения со стороны талибов, а возможно, и расправа.

Что происходит

В четверг на северо-западной границе Пакистана и Афганистана в провинции Белуджистан скопились тысячи человек.

Несмотря на опасность, связанную с возвращением домой, многие афганцы предпочитают добровольно покинуть Пакистан, так как в противном случае их ждет арест и насильственное выдворение.

По словам многих, они не сделали это в отведенный промежуток времени, поскольку не ожидали, что власти решатся на столь жесткие действия.

Сообщается, что более ста человек были задержаны в четверг в крупном городе Карачи и еще 425 — в Кветте, крупнейшем городе приграничной провинции Белуджистан.

Представитель властей Абдул Насир Хан заявил агентству Reuters, что за минувший месяц через КПП в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан Пакистан покинули 128 тысяч человек, более 24 тысяч пересекли границу за одну только минувшую среду и еще десятки тысяч ждут своей очереди.

Еще около 20 тысяч человек выехали из Пакистана другими маршрутами.

По словам Хана, контрольно-пропускные пункты уже несколько дней работают по ночам, это необычная практика, но необходимая для обеспечения большей проходимости.

Как заявил чиновник, вдоль границы в Хайбер-Пахтунхве разбит временный лагерь, где семьи могут относительно комфортно дожидаться перехода.

Однако независимо проверить эти заявления не удается, так как прессу не пускают в пограничные районы.

Хаос по обе стороны границы

По обрывочной информации, которую передают очевидцы, на границе в Белуджистане затор. Тысячи пешеходов и сотни грузовиков растянулись на многие километры.

Многие покидают Пакистан с тем, что удалось унести в руках. Более состоятельные семьи погрузили свой скарб в нанятые грузовики.

По оценкам пакистанских властей, из четырех миллионов афганцев, проживающих в Пакистане, порядка 1,7 млн не имеют законных на это оснований и должны покинуть страну.

Многие из них живут в Пакистане уже несколько десятилетий, а их дети вообще никогда не бывали в Афганистане.

Согласно сообщениям, на афганской стороне границы также хаос. Пограничники пытаются организовать вывоз сотен тысяч человек в другие районы Афганистана, но наплыв людей слишком большой.

Многие из них давно утратили дом и семейные связи в Афганистане, и им просто некуда идти.

"Конституция Пакистана дает каждому человеку, находящемуся на этой земле, право на справедливый суд, но этим беженцам отказано в этом праве", — заявил правозащитник Мониза Какар из Карачи.

Талибы тоже призывают Исламабад дать афганским беженцам хотя бы время на сборы и проявить толерантность. Они также заявили, что афганцы, бежавшие из страны по политическим причинам, не должны бояться возвращения, им гарантирована мирная жизнь.

С чем связано решение Исламабада

Власти Пакистана заявляют, что афганцы представляют угрозу национальной безопасности страны.

По их словам, многие нелегалы вступили в местные криминальные группировки, а также имеют связи с радикальными движениями у себя на родине.

Исламабад подчеркивает, что число нападений боевиков в разных районах страны значительно возросло в последнее время.

По мнению экспертов, массовая депортация афганцев также может быть тактическим давлением на "Талибан" (организация признана в России террористической и запрещена), чтобы склонить новую власть Афганистана к сотрудничеству в сфере безопасности.

Однако посольство Афганистана в Пакистане выпустило заявление, в котором говорится, что действия Исламабада лишь усугубят и без того сложные отношения двух стран.

В своем решении власти Пакистана ссылаются на то, что его поддерживает большинство пакистанцев.

Неясно, проводились ли какие-то опросы общественного мнения, подтверждающие эту позицию, но многие независимые эксперты склонны думать, что поддержка общества действительно есть.

В последние годы различные общественные группы Пакистана привлекали внимание к проблеме беженцев, заявляя, что те создают огромную нагрузку на экономику и инфраструктуру страны.

Кроме большой афганской общины, в Пакистане также проживают выходцы из Ирана и стран Центральной Азии.

Их численность значительно меньше, и пока неясно, распространяется ли на них ультиматум властей.

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