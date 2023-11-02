Наземные войска ЦАХАЛ уже действуют в городе Газа, где находится штаб ХАМАС. Палестинские экстремисты вновь обстреляли ракетами южную часть Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ведущая масштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС, уже действует в городе Газа и окружила его с разных направлений, объявил в четверг, 2 ноября, начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Незадолго до этого бригадный генерал Итцик Коэн заявил, что израильские солдаты, продвигаясь при поддержке танков, встречают ожесточенное сопротивление боевиков ХАМАС, но уже находятся "у ворот" города Газа.

В городе Газа расположен штаб ХАМАС. Инфраструктура террористов размещена в разветвленной системе подземных тоннелей. По словам очевидцев, боевики ХАМАС и "Исламского джихада" постоянно выходят из тоннелей, чтобы обстрелять израильские войска, а затем вновь скрываются под землей. По мнению экспертов, партизанская тактика — единственное, что ХАМАС может противопоставить значительно превосходящей по силам израильской армии.

Уже более 12 тысяч ударов по целям в секторе Газа

Наземная операция ЦАХАЛ все больше концентрируется в северной части сектора Газа, где проживает 2,3 млн палестинцев. Израиль призвал гражданское население покинуть этот район. Представитель ЦАХАЛ 2 ноября сообщил, что израильские войска нанесли удары уже более чем по 12 тысячам целей в секторе Газа, включая склады боеприпасов, дома лидеров ХАМАС и ракетные арсеналы. Накануне сообщалось, что Израиль нанес по Газе 11 тысяч ударов.

Израильская армия подчеркивает, что она обстреливает исключительно цели ХАМАС. В то же время большое число жертв среди гражданского населения в густонаселенных районах и катастрофическое положение мирных жителей в секторе Газа вызывают все более резкую критику в мировом сообществе.

Особенно сильный резонанс вызвал обстрел израильтянами лагеря для беженцев Джебалия, в результате которого, согласно сообщениям, погибли сотни людей. Накануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что обстрел Джебалии можно приравнять к военному преступлению.

Между тем палестинские экстремисты 2 ноября вновь выпустили ракеты по южному Израилю. В прибрежном городе Беэр-Шева, а также в одном из кибуцев была объявлена воздушная тревога. Тревога неоднократно объявлялась и в северной части Израиля. О жертвах не сообщается.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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