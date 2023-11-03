Палата представителей Конгресса США в четверг, 2 ноября, одобрила предложенный республиканцами законопроект о выделении 14,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС. В поддержку законопроекта высказались 226 членов нижней палаты, против проголосовали 196. Теперь документ будет передан на рассмотрение в Сенат, а в случае принятия — отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект, представленный республиканцами в Палате представителей 30 октября и ставший первой крупной законодательной инициативой при новом спикере Майке Джонсоне, предусматривает предоставление помощи только для Израиля. Среди прочего документ предполагает выделение 4 млрд долларов на закупку израильских систем противовоздушной обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 млрд долларов на разработку системы "Железный луч".

Сенаторы и Байден выступили против законопроекта

Демократы и республиканцы в верхней палате Конгресса США ранее выразили сомнения в отношении плана республиканцев из Палаты представителей предоставить Израилю поддержку без одновременного выделения помощи Украине. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, выступая перед журналистами 31 октября, указал на необходимость включения в законопроект меры в отношении четырех регионов — Украины, Израиля, Тайваня и границы США с Мексикой. В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал представленный в Палате представителей законопроект "несерьезным предложением". Если он будет принят нижней палатой, то при поступлении в Сенат у него не будет никаких шансов, заявил он журналистам.

Белый дом предупредил, что президент США Джо Байден наложит вето и откажется подписывать данный документ, даже если он пройдет голосование в обеих палатах и окажется на его столе. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности", — цитирует Reuters слова представителя административно-бюджетного управления Белого дома.

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