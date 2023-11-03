Американский космолет SpaceShipTwo совершил успешную посадку после шестого полета за последние шесть месяцев, сообщает со ссылкой на сайт компании Virgin Galactic портал "Радио Свобода".

Запуск был осуществлен с двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который стартовал из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11 часов по времени Восточного побережья США. В Москве в это время было 18 часов.

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте около 15 километров. Далее космолет, продолжив движение с помощью своего двигателя, поднялся на высоту около 85 километров.

В рамках миссии Galactic 5 в состав экипажа космолета входили командир Майкл Масуччи, пилот Келли Латимер и инструктор астронавтов Колин Беннетт из компании Virgin Galactic, а также трое коммерческих пассажиров — неназванный франко-итальянский гражданин и американские ученые Сол Алан Стерн и Келли Джерарди, которые в ходе полета провели ряд экспериментов в интересах своих научных центров, сообщил "Интерфакс".

На максимальной высоте пассажиры в течении нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет корабля продлился около часа.

Фото: Publicitātes attēli

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