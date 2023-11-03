Германия и ЕС готовы способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе путем привлечения обеих стран к проекту ЕС Global Gateway.

Германия и Европа хотят "вместе со странами Южного Кавказа работать над созданием региона, который преодолеет тени прошлого и будет формировать интересы будущего для людей". Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом своего двухдневного визита в Армению и Азербайджан, в пятницу, 3 ноября.

Комментируя имеющий многолетнюю историю конфликт двух стран вокруг Нагорного Карабаха, Бербок отметила, что он нанес огромные раны обеим сторонам, однако "в долгосрочной перспективе они могут затянуться". Сейчас важно, "чтобы все, в чьих руках находятся ключи к миру, превозмогли себя и встали на путь взаимного доверия", добавила она.

Приглашение Армении и Азербайджана к участию в проекте Global Gateway

На этом пути Германия и ЕС в целом готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами, подчеркнула министр. Одна из них — планируемая прокладка глубоководного кабеля по дну Черного моря для передачи данных в рамках программы ЕС Global Gateway. По словам Бербок, участие в этом проекте могло бы сблизить Армению и Азербайджан друг с другом, а также с Европой.

Инициатива Global Gateway предусматривает инвестиции в объеме до 300 млрд евро в инфраструктуру развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Одной из целей этой программы является усиление глобального влияния ЕС. Общая стоимость расходов на прокладывание глубоководного кабеля, о котором говорила Анналена Бербок, составляет 45 млрд евро. Почти половину этой суммы готов взять на себя Европейский инвестиционный банк.

Ожидается, что 3 ноября глава МИД Германии проведет встречу в Ереване со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. На 4 ноября запланированы переговоры в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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