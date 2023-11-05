Средства ПВО сбили ракеты в районе судостроительного завода "Залив" имени Бутомы в Керчи, пишет "Медуза" со ссылкой на главу аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов. По его данным, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Люди не пострадали.

Телеграм-каналы Керчи сообщили, что в городе сработала ПВО. Российские и украинские СМИ со ссылкой на местных жителей писали о звуках взрывов. Утверждалось, что целью атаки был Крымский мост. В свою очередь, украинские телеграм-каналы сообщали, что в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи видно задымление.

Во время обстрела Керчи в Севастополе также объявили воздушную тревогу. Глава аннексированного города Михаил Развожаев заявил, что в Севастопольской бухте виден дым — "военные используют табельные средства маскировки".

В Минобороны России сообщения об атаке не комментировали.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили об успешных ударах по заводу "Залив" в Керчи. Было ли что-то повреждено, ведомство не сообщило.

Завод "Залив", как указывает "Крым.Реалии", одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. На нем с 2020 года строят авианесущие корабли для ВМФ России.

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