Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в воскресенье с необъявленным визитом на Западный берег Иордана, провел в Рамалле переговоры с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Махмуд Аббас заявил, что возглавляемая им Палестинская национальная администрация готова взять на себя всю ответственность за сектор Газа в рамках всеобъемлющего политического решения. По его словам, такое решение должно будет включать Западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и сектор Газа после окончания войны между ХАМАС и Израилем.

Ранее администрация Аббаса дистанцировалась от идеи принятия под свое управление сектора Газа, заявляя, что не хочет "въезжать туда на израильских танках".

Аббас подчеркнул, что безопасность и мир могут быть достигнуты только путем прекращения военного контроля Израиля над территориями "государства Палестина" и признания восточного Иерусалима его столицей.

Статус восточного Иерусалима на протяжении десятилетий служит одним из главных камней преткновения на переговорах об урегулировании палестино-израильского конфликта. Палестинцы добиваются признания восточной части города, где размещены священные места трех мировых религий, в качестве столицы будущего палестинского государства, в то время как Израиль рассматривает весь Иерусалим как свою единую и неделимую столицу.

Аббас также отметил, что Организация освобождения Палестины, управляющая автономией, является единственным законным представителем палестинского народа.

По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, Блинкен "подтвердил приверженность Вашингтона делу доставки жизненно важной гуманитарной помощи и возобновления работы основных служб" в секторе Газа.

Блинкен также дал понять, что палестинцы "не должны подвергаться насильственному перемещению", сказал Миллер.

Блинкен и Аббас обсудили усилия по "восстановлению спокойствия и стабильности" на Западном берегу реки Иордан, в том числе необходимость "прекратить экстремистское насилие против палестинцев и привлечь к ответственности виновных", добавил он.

По словам Миллера, Блинкен подтвердил, что США по-прежнему "привержены делу обеспечения равного достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян".

Блинкен также выразил приверженность США работе по "реализации законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства".

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