Главы крупнейших гуманитарных агентств ООН, а также Всемирная организация здравоохранения выступили с совместным заявлением, призвав к немедленному прекращению огня в секторе Газа в гуманитарных целях.

"Почти месяц мир наблюдает за развитием ситуации в Израиле и на оккупированной палестинской территории, испытывая шок и ужас от растущего числа жертв", — говорится в заявлении.

ООН напоминает, что в результате нападения ХАМАС погибло более 1400 израильтян, тысячи получили ранения, а более 200 человек были взяты в заложники. Там также напомнили, что в секторе Газа, по данным палестинских властей, погибло около 9,5 тысяч человек.

"Ракеты продолжают травмировать семьи. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Это ужасно. Однако ужасающими являются убийства еще большего числа мирных жителей в Газе, а также то, что 2,2 млн палестинцев отрезаны от продовольствия, воды, медикаментов, электричества и топлива".

Подписи под заявлением поставили заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, директор Международной организации по миграции (IOM) Эми Поуп, исполнительный директор Детского фонда ООН (UNICEF) Кэтрин Рассел, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и другие.

"Мы вновь обращаемся к сторонам с призывом соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и нормами в области прав человека. Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех гражданских лиц, находящихся в заложниках. […] Нам необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло уже 30 дней. Хватит. Это должно прекратиться немедленно", — говорится в заявлении.

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