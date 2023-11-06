Вооруженные силы США объявили об отправку на Ближний Восток атомной подводной лодки класса Ohio. Субмарина прибыла "в зону ответственности Центрального командования" накануне, сообщили военные.

Как отмечает CNN, публикации Центрального командования ВС США сопровождаются фотографией подлодки, которая была сделана в Суэцком канале к северо-востоку от Каира. Когда был сделан снимок, не сообщается. Подобные сообщения о передвижении субмарины — редкость, подчеркивают журналисты.

В сообщении военных не уточняется, какая именно подлодка была переброшена на Ближний Восток. В распоряжении армии США есть четыре субмарины класса Ohio, переоборудованные для запуска крылатых ракет "Томагавк", а не баллистических ракет с ядерными боеголовками, обращает внимание CNN. Каждая такая подлодка может нести 154 крылатые ракеты.

О перемещении подлодки стало известно на фоне очередного визита госсекретаря США на Ближний Восток. Энтони Блинкен посетил Израиль, Палестину, Иорданию, Ирак и Турцию.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Белый дом проинформировала Иран и группировку "Хезболла" о готовности на военное вмешательство в случае их нападения на Израиль.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram