Глава европейской дипломатии упрекнул международное сообщество в "недостатке воли в разрешении палестино-израильской проблемы".

Война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС стала результатом "коллективного политического и морального провала". Об этом в понедельник, 6 ноября, в рамках конференции европейских послов в Брюсселе заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Трансляция речи доступна на странице Европейской службы внешних связей в соцсети X.

"Этот провал, за который платят огромную цену израильтяне и палестинцы, стал результатом недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы", — подчеркнул Боррель. В качестве еще одной причины нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке он назвал отсутствие реальной дорожной карты, которая помогла бы воплотить в жизнь идею о создании двух государств.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9770 человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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