В Анкаре Энтони Блинкен встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент Турции Эрдоган, несмотря на приезд Блинкена, продолжал поездку по северо-восточным регионам страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 6 ноября, завершил поездку по странам Ближнего Востока посещением Турции, добившись лишь ограниченного успеха в попытке сформировать региональный консенсус относительно того, как облегчить тяготы мирных палестинцев на фоне войны Израиля против палестинской террористической группировки ХАМАС.

В столице Турции Анкаре Блинкен встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на приезд американского госсекретаря, продолжал поездку по северо-восточным регионам страны. Накануне он заявил, что из-за операции Израиля в секторе Газа он прерывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Встреча за закрытыми дверьми

Переговоры глав внешнеполитических ведомств проходили за закрытыми дверьми. По итогам встречи Блинкен сказал, что Вашингтон весьма решительно работает над расширением поставок гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и в последние дни удалось добиться "хорошего прогресса". "Вся эта работа еще в процессе. Конечно, мы не достигли согласия во всем, но есть одинаковые взгляды по некоторым из насущных проблем, над которыми мы сейчас работаем", — сказал американский госсекретарь.

Ранее Блинкен посетил Израиль, оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан, Кипр и Ирак в попытке заручиться поддержкой предложения президента США Джо Байдена о введении "гуманитарных пауз" в войне Израиля против ХАМАС.

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