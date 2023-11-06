Когда президент США Джо Байден недавно одобрил предоставление Тайваню гранта в размере $80 млн на закупку американской военной техники, Китай заявил, что "сожалеет и выступает против" действий Вашингтона.

Для стороннего наблюдателя эта сумма может показаться не слишком-то крупной: один современный истребитель стоит дороже. К тому же Тайвань уже ожидает получение военного заказа от США на 14 с лишним миллиардов. Так что же волноваться по поводу каких-то 80 миллионов?

Пекин отреагировал на это с гневом, как он всегда делает в подобных случаях, но в этот раз ситуация отличается от обычной, пишет корреспондент Би-би-си на Тайване Руперт Уингфилд Хейз.

Дело в том, что $80 млн, о которых идет речь — это не заем, это деньги американских налогоплательщиков. Впервые за 40 лет Америка тратит собственные деньги на то, чтобы отправить оружие в страну, которую она официально даже не признает. И происходит это в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF).

С начала военного вторжения России в Украину по этой программе Киеву уже было предоставлено военной помощи примерно на $4 млрд.

Программу FMF использовали для многомиллиардной помощи Афганистану, Ираку, Израилю, Египту и так далее. Однако до сих пор это были лишь страны или организации, официально признанные ООН. А Тайвань такой страной не является.

После того, как в 1979 году США прервали официальные дипломатические отношения с Тайванем ради отношений с КНР, они продолжали поставлять острову вооружения по так называемому "Закону об отношениях с Тайванем".

Задача заключалась в том, чтобы поставлять Тайваню достаточно оружия, чтобы он мог защититься от возможного китайского вторжения, но не так много, чтобы дестабилизировать отношения между Вашингтоном и Пекином.

Десятилетиями США прибегали к такой стратегической уловке, чтобы и с Китаем вести дела, и оставаться самым надежным союзником Тайваня.

Однако в последние 10 лет военный баланс в Тайваньском проливе стал заметно смещаться в пользу Китая. Старая формула перестала работать.

И хотя Вашингтон настаивает на том, что его политика не поменялась, в большой степени это произошло. Госдепартамент США поспешно отверг предположение, что FMF означает признание Тайваня.

В Тайбэе всем очевидно, что США меняют свои отношения с островом, особенно если учесть ту поспешность, с которой Вашингтон добивается перевооружения Тайваня. А помощь Тайваню очень даже нужна.

"США подчеркивают срочную необходимость в улучшении нашей боеспособности. Они отправляют Пекину ясный стратегический посыл, что стоят с нами плечом к плечу", — говорит законодатель Ван Тин Юй, представляющий правящую партию и поддерживающий тесные связи с президентом Тайваня Цай Инвэнь и американскими конгрессменами.

Он считает, что $80 млн — это лишь верхушка того, что на самом деле может быть огромными айсбергом, и напоминает, что в июле Джо Байден уже применил свои особые президентские полномочия, чтобы одобрить предоставление Тайваню военного снаряжения и услуг на $500 млн.

По словам Вана, Тайвань впервые с 1970-х годов готовится отправить в США на подготовку два пехотных батальона.

Однако ключевым вопросом, как он утверждает, остаются деньги: в ближайшие пять лет Тайвань может получить до $10 млрд, и это только начало.

Как отмечает директор тайбэйского аналитического центра Prospect Foundation Лай Ичин, на заключение сделки о поставках военного снаряжения может уйти до 10 лет, "но в рамках FMF США отправляют оружие прямо со своих складов, и это американские деньги, так что нам не нужно проходить весь процесс авторизации".

А это очень важно, если вспомнить, как Конгресс, мнения в котором разделились, задержал предоставление помощи Украине на миллиарды долларов. Даже при том, что Тайвань пользуется куда большей поддержкой обеих партий в Конгрессе.

Впрочем, нет сомнений в том, что война в Газе, как и война в Украине, сократят поставки американских вооружений на Тайвань. Поэтому президент Байден добивается выделения военной помощи Украине и Израилю, которая включает и дополнительные средства для Тайваня.

Если вы спросите у министерства обороны Тайваня, на что будут потрачены американские деньги, там в ответ улыбнутся и промолчат. Но доктор Лай говорит, что при желании догадаться не трудно: это будут ПЗРК "Джавелин" и "Стингер", высокоэффективное оружие, которое легко освоить в войсках.

"У нас их недостаточно, и нам требуется много таких комплексов, — говорит он. — В Украине „Стингеры" закончились очень быстро, и то, как применяет их Украина, свидетельствует о том, что нам, вероятно, понадобится в 10 раз больше того, чем мы сейчас располагаем".

Оценка наблюдателей, которые давно следят за ситуацией, неутешительна: остров совершенно неподготовлен к китайскому нападению. Список проблем не имеет конца.

В армии Тайваня имеются сотни устаревших основных танков, но крайне мало современных легких ракетных систем. Командная структура армии, ее тактика и военная доктрина не обновлялись вот уже около полувека. Множество передовых подразделений укомплектованы личным составом лишь на 60%.

Более того, система призыва работает плохо, а контрразведка в Китае практически не ведется.

В 2013 году Тайвань снизил продолжительность срочной службы с года до всего четырех месяцев, хотя в будущем году старый срок будет восстановлен. Но тут имеется и другая проблема: молодые люди, которые все же прошли военную подготовку, в шутку называют ее "летним лагерем".

"У нас не было регулярной подготовки, — признается один из тех, кто побывал в армии, — мы ездили на стрельбище раз в две недели, и там стреляли из оружия 1970-х годов. Да, мы стреляли по мишеням, но никто даже не учил нас, как правильно целиться, так что все то и дело промахивались. Упражнений вообще никаких не было, и хотя в конце устроили тест на физическую подготовку, никто к нему не готовился".

По словам этого молодого человека, старшие офицеры смотрели на новобранцев с полным безразличием и совершенно не были заинтересованы в том, чтобы чему-то их научить, отчасти потому, что времени на подготовку было отведено слишком мало.

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня просто не остается времени на реформу и реструктуризацию армии, поэтому американцы и взялись за ее переподготовку.

Десятилетиями политическое и военное руководство острова свято верило в то, что попытка захватить остров была бы для Китая слишком сложной и рискованной. Подобно островной Великобритании, Тайвань полагался в основном на свою авиацию и флот, в ущерб сухопутным силам.

"Идея заключалась в том, чтобы вступить в бой с противником в Тайваньском проливе и разгромить его в прибрежной зоне. Поэтому мы вложили огромные ресурсы в воздушную и морскую оборону", — говорит доктор Лай.

Но теперь Китай обладает крупнейшим военным флотом в мире, а его ВВС тоже превосходят тайваньские.

В ходе симуляции военных действий, отработанной аналитическим центром в прошлом году, выяснилось, что в случае конфликта с Китаем военно-морские и военно-воздушные силы Тайваня будут разгромлены в первые 96 часов сражения.

Под давлением Вашингтона Тайбэй переключается на новую стратегию "крепость Тайвань", которая обещает сделать завоевание острова Китаем чрезвычайно трудной задачей.

Ставка делается на сухопутные войска, пехоту и артиллерию, которые должны отразить нападение прямо на берегу, а при необходимости дать бой Народно-освободительной армии Китая в городах и наносить удары с баз, глубоко укрытых в горных джунглях. Но это означает, что главная задача по обороне Тайваня ложится на плечи устаревшей армии.

"После того, как в 1979 году США прервали дипломатические отношения, наша армия находилась практически в полной изоляции. Поэтому она застряла на уровне американской военной доктрины времен войны во Вьетнаме", — говорит доктор Лай.

До недавнего времени это не волновало ни Тайбэй, ни Вашингтон, а тайваньские и американские компании в 1990-е и 2000-е строили фабрики по всему Китаю.

Пекин добивался вступления в ВТО и добился своего. Экономика Китая была включена в мировую экономику, а США полагали, что торговля и инвестиции обеспечат мир в Тайваньском проливе.

Однако появление Си Цзиньпина с его новым национализмом и вторжение России в Украину развеяли эти утешительные предположения.

Для Тайваня уроки вторжения России в Украину стали настоящим шоком. Они увидели, что на поле боя доминирует артиллерия со своей высокой скорострельностью и пугающей точностью.

Украинские расчеты быстро осознали, что сразу после залпа им необходимо менять позиции, иначе в считанные минуты по ним будет открыт российский контрбатарейный огонь.

А между тем на вооружении Тайваня по-прежнему стоит много орудий времен войны во Вьетнаме и даже Второй мировой. Они заряжаются вручную и малоподвижны, поэтому станут отличными мишенями.

Такая беззащитность Тайваня вынудила Вашингтон к решительным действиям. Вот почему тайваньские войска отправляются на подготовку в США, а американские инструкторы едут в Тайбэй, чтобы на местах обучать тайваньских морпехов и спецназовцев.

И все же, как считает научный сотрудник Исследовательского института национальной обороны и безопасности в Тайбэе Уильям Чун, у Тайваня нет шансов самостоятельно отразить китайскую агрессию. И это еще один из уроков Украины.

"Судьбу Тайваня должно решать международное сообщество, — полагает доктор Чун, — если „Большая семерка" или НАТО решат, что Тайвань важен для их собственных интересов, то тогда ситуация на Тайване выходит на международный уровень, потому что именно это заставит Китай дважды подумать о цене вопроса".

И поведение самого Китая, по его словам, невольно помогает в этом Тайваню.

"Китай демонстрирует свою экспансию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, — указывает Чун, — и мы уже видим результат этого в Японии, где военный бюджет удвоился".

Этот результат, подчеркивает он, меняет расстановку региональных сил, будь то исторический саммит США, Японии и Южной Кореи, растущее значение таких объединений как неформальный военный альянс QUAD, объединяющий США, Австралию, Индию и Японию и трехсторонний пакт безопасности Aukus между Великобританией, США и Австралией, в рамках которого планируется построить новое поколение атомных подлодок, или укрепление связей между США и Филиппинами.

"Китай пытается изменить статус-кво в регионе, а это означает, что безопасность Тайваня напрямую связана с обстановкой в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, — напоминает доктор Чун, — и, стало быть, мы уже не находимся в изоляции".

Сейчас в США ведутся ожесточенные дебаты о том, как далеко можно и нужно заходить Вашингтону в поддержке Тайваня. Многие из тех, кто давно наблюдает за ситуацией в Китае, утверждают, что любое публичное заявление со стороны США скорее спровоцирует Пекин, нежели сдержит его. Но Вашингтону известно и то, что у Тайваня нет шансов защититься самостоятельно.

Поэтому как заметил один из обозревателей, знакомых с этой темой, "нам следует хранить молчание в этой стратегической головоломке, при этом вооружая Тайвань до зубов".

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