В понедельник, 6 ноября, гражданин Грузии погиб после попытки его задержания российскими военными у линии разграничения между Грузией и частично признанной Южной Осетией. Еще один человек был задержан и вывезен в Цхинвали. Об этом сообщила грузинская Служба государственной безопасности.

"Гражданин Грузии погиб в результате стрельбы российских оккупационных сил при незаконном задержании на оккупированной территории близ села Кирбали Горийского муниципалитета", — говорится в заявлении ведомства. Еще один человек, отмечает грузинская СГБ, был задержан российскими военными.

Телеканал Mtavari пишет, что погибший — ветеран российско-грузинской войны 2008 года Тамаз Гинтури. По словам жителей Кирбали, опрошенных журналистами, он вместе с задержанным Леваном Дотиашвили находился на кладбище рядом с населенным пунктом. Затем мужчины направились к расположенному неподалеку храму Ломиси, но дорогу им перекрыли российские военные, которые открыли огонь.

Гинтури был смертельно ранен и умер до того, как его смогли доставить в больницу. Дотиашвили, по данным телеканала Imedi, был доставлен сначала на российскую военную базу, а потом в следственный изолятор в Цхинвали, столицу частично признанной Южной Осетии.

"Глубоко возмущена расстрелом российскими оккупационными силами гражданина Грузии во время незаконного ареста. Это вопиющее нападение на грузинскую государственность еще раз раскрывает истинную природу "брата-единоверца". Срочно призываю международное сообщество однозначно осудить действия России, грубо и бесстыдно нарушившей все международные нормы", — прокомментировала случившееся президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Этот инцидент еще раз подтверждает сложную обстановку в области безопасности на месте и демонстрирует серьезные последствия оккупации, с которыми, к сожалению, вместе с властями Грузии приходится сталкиваться и гражданскому населению. Я выражаю свои соболезнования членам семьи и родственникам погибшего. […] Мы призываем международное сообщество оценить инцидент и отреагировать на него", — заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили.

Комитет госбезопасности частично признанной Южной Осетии заявил, что граждане Грузии "нарушили государственную границу" на автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения. "В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию", — утверждают в ведомстве.

По словам представителя южноосетинского КГБ, после предупредительного выстрела в воздух пограничники "открыли огонь по колесам транспортного средства, в результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи был передан в Грузию, а второй задержан".

Российские власти пока не комментировали случившееся.

По итогам войны 2008 года Россия признала независимость двух грузинских регионов, Южной Осетии и Абхазии, впоследствии аналогичное решение приняли четыре государства-члена ООН: Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Официальный Тбилиси считает эти территории оккупированными РФ, причем линия разграничения постепенно сдвигается вглубь Грузии. Например, территория храма Ломиси, который по словам очевидцев хотели посетить погибший и задержанный, еще летом не контролировалась военными РФ.

Amnesty International еще в 2019 году писала, что "сотни людей каждый год подвергаются произвольным задержаниям при попытке пересечь линию разграничения, когда хотят увидеться с родственниками, ухаживать за своими сельхозугодьями или получить медицинскую помощь". Правозащитная организация возлагала ответственность за это на власти РФ и частично признанных республик, которые и организуют разделительные линии.

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