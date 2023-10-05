Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося грузинского региона Абхазия. Об этом заявил абхазский лидер, Грузия это пока не комментирует.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", — цитирует слова лидера Абхазии Аслана Бжании газета "Известия".

По словам Бжании, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии.

Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Грузинские власти пока не давали официальных комментариев на эту тему.

Черноморский флот России, базирующийся в Севастополе, который Москва аннексировала вместе с Крымом в 2014 году, неоднократно подвергался атакам украинских сил после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Россия признала независимость Абхазии и другого отколовшегося грузинского региона, Южной Осетии, после августовской войны 2008 года. Запад обвинил Россию в аннексии Абхазии и Южной Осетии, а когда в 2009 году появились разговоры о российской базе в Очамчире, в НАТО выражали обеспокоенность по этому поводу, отмечает агентство Reuters.

Три черноморских государства являются членами НАТО — Турция, Болгария и Румыния. Большая часть мира считает Абхазию частью Грузии, независимость этого региона, помимо России, признали только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

На встрече с Бжанией в среду Путин ничего не сказал о военно-морской базе. Однако Бжания заявил, что хочет участвовать в "интеграционных процессах, инициированных российской стороной".

Новость о российской базе в Очамчире, где располагалась военно-морская база во времена СССР, может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю, а также расширяет свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции, комментирует Reuters.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщала, что Россия вывела большую часть Черноморского флота со своей основной базы в аннексированном Крыму из-за украинских атак.

Издание ссылалось на свои источники и спутниковые снимки, подлинность которых была подтверждена военно-морскими экспертами. Газета пришла к выводу о том, что Россия перевела мощные корабли, в том числе три ударные подводные лодки и два фрегата, из Севастополя в другие порты России и Крыма, которые обеспечивают лучшую защиту.

Непосредственные военные последствия этого шага ограничены, поскольку корабли по-прежнему смогут стрелять крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре, такой как порты и электросети, считают эксперты.

Удары Украины уже прорвали блокаду флота украинских портов, лишив Россию доступа к частям Черного моря и открыв для Украины новый коридор для отправки экономически важных партий зерна, констатировала The Wall Street Journal.

В Кремле отказались подтверждать информацию о планах строительства постоянного пункта базирования российского флота в Абхазии. "Я не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей находятся в компетенции министерства обороны", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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