Конституционный суд Грузии начал первые в истории страны слушания по делу об импичменте президента. Правящая партия настаивает на отставке Саломе Зурабишвили, обвиняя ее в том, что она нарушила основной закон страны, отправившись в зарубежные визиты без разрешения правительства.

Заявление депутатов о возможном нарушении Конституции президентом представляют четыре члена парламента, в том числе и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Сама президент на заседание суда, которое проходит в Батуми, не поехала.

В "Грузинской мечте" считают, что поездки Зурабишвили нарушали 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент ведет переговоры и выполняет представительские полномочия во внешнеполитических отношениях с согласия кабинета министров.

Целью визитов в европейские страны и встреч с европейскими лидерами президент называет европейскую интеграцию Грузии и получение Грузией статуса кандидата в ЕС. Заявления европейских лидеров, с которыми встречалась Зурабишвили, это подтверждают.

Welcomed President @Zourabichvili_S's commitment to advance on 🇪🇺 path: You have 🇪🇺's full support. EUCO's decision to grant 🇬🇪 EU perspective is historic opportunity. Further reforms needed — justice, depolarisation, deoligarchisation. And building inclusive political culture. pic.twitter.com/IoKFIYrhiV — Charles Michel (@CharlesMichel) September 1, 2023

Но в правящей партии говорят об обратном. "Грузинская мечта" обвиняет президента в саботаже национальных интересов страны и препятствовании получению статуса кандидата в ЕС, который Грузии, в отличие от Молдовы и Украины, не дали летом прошлого года.

Решение по вопросу предоставления статуса Грузии ожидается до конца этого года. До этого свою оценку и рекомендации должна представить Еврокомиссия.

Удар по евроинтеграции?

Обращение в Конституционный суд с требованием объявить импичмент президенту за нарушение конституции подписали 80 депутатов.

Если суд согласится с их представлением и установит, что президент действительно нарушила конституцию, процесс переместится в парламент. В этом случае в течение двух недель после судебного заключения должно пройти голосование по вопросу об отстранении Зурабишвили от должности.

Но в том, что импичмент будет доведен до конца, сомневаются даже сами инициаторы процесса, поскольку для этого нужно не менее двух третей голосов полного состава парламента (то есть поддержка импичмента со стороны по меньшей мере 100 депутатов). В парламентском большинстве сейчас только 84 депутата.

Большая часть оппозиционеров, включая депутатов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", обещают проголосовать против отстранения от должности Зурабишвили или вовсе не участвовать в голосовании. В оппозиции уверены, что запуск импичмента в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз — не случайность.

"Это саботаж европейского курса Грузии, это саботаж — особенно в момент, когда мы ждем статуса кандидата, и наши международные партнеры следят за каждым шагом грузинских властей. Никакого правового основания для начала импичмента президента не существует", — заявила накануне слушания в Конституционном суде депутат крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ана Цитлидзе.

С тем, что рассмотрение импичмента может помешать европейской интеграции Грузии, соглашаются и в гражданском обществе. Здесь напоминают, что согласно Конституции Грузии, как президент, так и правительство, обязаны принимать все меры для интеграции страны в ЕС.

Фото: AP/Scanpix/LETA

"Вызывает тревогу, что правительство не только игнорирует это обязательство, но и препятствует президенту Грузии — конституционному органу — реализовать исторический выбор нашего народа. Препятствование европейской интеграции как раз и представляет собой нарушение Конституции", — говорится в совместном заявлении, которое распространили одиннадцать неправительственных организаций по поводу решения правящей партии начать процедуру импичмента Зурабишвили.

Как показывают опросы, абсолютное большинство населения Грузии выступает за будущее страны в НАТО и ЕС.

"Абсурдное" решение

Намерение правящей партии отправить президента в отставку уже вызвало негативную реакцию западных партнеров Грузии.

Во время недавнего визита в эту страну глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что импичмент президента грозит усилить общественные противоречия.

"Я думаю, все институты страны должны работать вместе, совместно обеспечивая поддержку европейского пути", — сказал Боррель, выступая на пресс-конференции после встречи с грузинским премьером.

Более жесткие оценки по поводу решения правящей партии делали европейские парламентарии. Одна из них, представитель Словакии Мириам Лексманн назвала решение правящей партии "абсурдным". По ее мнению, "Грузинская мечта" в очередной раз показала, что ее не интересует ни решение проблемы политической поляризации, ни европейское будущее Грузии.

Представляющая Чехию европарламентарий Маркета Грегорова написала, что шокирована намерением объявить импичмент Зурабишвили, отметив ее проевропейскую позицию.

Фото: AP/Scanpix/LETA

В правительстве говорят, что не давали согласия на зарубежные визиты Зурабишвили, поскольку она критиковала действия властей, в том числе по поводу выполнения ими требований ЕС, и окончательно потеряли к ней доверие.

Несмотря на реакцию западных партнеров, грузинские власти утверждают, что были вынуждены отреагировать на нарушение Конституции.

"Мы не знаем, что бы она говорила, поехав с нашим мандатом в какую-нибудь страну. Этим аргументирован наш отказ [на зарубежные визиты]. Она прямо противоречила национальным интересам нашей страны, — заявил, отвечая на вопросы журналистов 28 сентября, премьер-министр Ираклий Гарибашвили. — Мы всегда были заинтересованы, и остаемся заинтересованными в получении статуса [страны-кандидата на вступление в ЕС], и любое действие и заявление против этого — саботаж".

Власти по-прежнему декларируют курс Грузии на интеграцию в ЕС и делают по этому поводу все более категоричные заявления.

"Мой посыл — простой и однозначный. Грузия, с учетом проведенных реформ, достигнутого прогресса и сложной геополитической ситуации, заслуживает статус кандидата. В ином случае, я сказал [европейским лидерам], что это будет очередная стратегическая ошибка ЕС и очень несправедливое обращение с нашей страной и народом", — заявил Гарибашвили, комментируя свои встречи с европейскими лидерами.

Алиби для Москвы?

"В Европе не понимают, что происходит. Они видят, что Зурабишвили работает на долгосрочные государственные интересы, а власть за это ее атакует и запрещает ей визиты за рубеж", — говорит аналитик Гия Хухашвили, который был советником основателя правящей партии Бидзины Иванишвили во время его премьерства.

Как считает Хухашвили, в отличие от правительства, Зурабишвили довольно эффективно лоббирует интересы Грузии, и если власти на самом деле стремятся к интеграции в ЕС, они должны всячески поддерживать ее визиты, а не препятствовать им.

Но за решением начать импичмент может стоять не только желание отстранить президента, полагает эксперт. "Власти, возможно, дали какие-то гарантии российской стороне, что будут вести себя лояльно по отношению к России, а Саломе Зурабишвили как-то вышла из-под контроля. Когда из Москвы поступают соответствующие вопросы, власти создают этим импичментом алиби перед Москвой, что они не ведут двойную игру", — говорит Хухашвили.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Грузинские власти, как правило, избегают резких заявлений и критики Кремля. При этом они периодически обвиняют оппозицию, Киев и западных политиков в попытках втянуть Грузию в войну России против Украины и открыть в Грузии второй фронт.

Саломе Зурабишвили озвучивает отличную от властей позицию и часто выступает с их критикой, что не остается незамеченным в Москве.

К примеру, глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин то обвинял Зурабишвили в "политической шизофрении", то называл ее "странноватым политиком". Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее говорил, что "слава богу" президент в Грузии не определяет пути развития страны и выполняет более церемониальные функции.

Американские санкции и сотрудничество с ФСБ

Уроженка Парижа и опытный дипломат, Зурабишвили никогда не числилась в рядах правящей партии, но до недавнего времени пользовалась ее поддержкой. Во время последних прямых выборов президента в 2018 году "Грузинская мечта" не стала выдвигать собственного кандидата, поддержав Зурабишвили.

В оппозиции и экспертных кругах не очень верили, что Зурабишвили будет вести себя независимо от правящей партии и ее основателя Бидзины Иванишвили, хотя некоторые аналитики и не исключали конфликты с "Грузинской мечтой" в будущем. Эти прогнозы оправдались.

"На первом этапе Зурабишвили чувствовала моральный долг перед Иванишвили, перед "Грузинской мечтой". Она прекрасно понимала, что не стала бы президентом без поддержки "Грузинской мечты", — говорит Гия Хухашвили. — Этот моральный долг давит на любого человека, и она в первые годы, в принципе, под этим давлением прогибалась. Но после войны в Украине, когда начались противоречия между Европой и Грузией, Зурабишвили посчитала, что "Грузинская мечта" перешла красную линию, и в ней проснулась европейка".

Иванишвили заявил, что уходит из политики еще в начале 2021 года, но критики властей считают, что он продолжает из-за кулис управлять страной и стоит за ключевыми решениями властей.

Фото: AP/Scanpix

Слева — премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, справа — бизнесмен Бидзина Иванишвили

В то, что Зурабишвили действует независимо от Иванишвили, до сих пор не верит даже часть оппозиции. Здесь периодически критикуют решения президента, в том числе и затягивание с решением о лишении грузинского гражданства попавшего под санкции США бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

В сообщении Госдепартамента США Парцхаладзе назван "грузино-российским олигархом". В заявлении отмечается, что российская ФСБ использовала Парцхаладзе для влияния на грузинское общество и политику в интересах России.

Парцхаладзе оставался на должности главного прокурора менее двух месяцев в 2013 году. В правящей партии акцентируют внимание на то, что он уже давно не занимает государственной должности, но при этом говорят, что доказательств его виновности у них пока нет.

Но в оппозиции считают, что Парцхаладзе сохраняет свое влияние во властях и прокуратуре, считая подтверждение тому реагирование на санкции властей и государственных институтов. В самой прокуратуре это отрицают.

Очередной спектакль?

Вопрос гражданства Парцхаладзе — не единственная претензия оппозиции к президенту.

Зурабишвили уже давно призывают помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме.

Саакашвили был осужден заочно по двум уголовным делам еще до возвращения в Грузию. По трем уголовным делам, в том числе и обвинению в незаконном пересечении границы Грузии осенью 2021 года, судебные разбирательства продолжаются.

Сам Саакашвили назвал споры по поводу визитов Зурабишвили в европейские страны "очередным спектаклем олигарха".

"Это шулерские ходы для того, чтобы отвлечь внимание от главных тем, так же как и то, что осенью мы увидим новый политический проект для "перетягивания" прозападных голосов, который будет одним из инструментов Иванишвили для окончательного порабощения Грузии", — написал Саакашвили в фейсбуке.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Следующие парламентские выборы должны пройти в Грузии в октябре 2024 года. В тот же год должны выбрать следующего президента. После изменения Конституции президент впервые будет избран избирательной коллегией, а не прямым голосованием.

В случае прекращения полномочий президента досрочно выборы пройдут в 45-дневный срок. К такому развитию событий, судя по всему, сама президент не готовится.

"Я никуда не ухожу. Думаю, всем следует забыть мечту о моей отставке", — заявила Зурабишвили, обращаясь к населению Грузии 7 сентября, после встреч с европейскими лидерами в Берлине, Париже и Брюсселе.

Между тем, президент Грузии уже направила письмо королю Бельгии Филиппу, выражая сожаление, что не сможет принять участие в церемонии открытии масштабного фестиваля "Европалия Грузия".

По словам президента, пропустить мероприятие ей приходится по не зависящим от нее причинам — необоснованного отказа ей правительства и рассмотрения представления об ее импичменте в Конституционном суде, которое запланировано на 3-4 октября.

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